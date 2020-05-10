عباس جدیدی: یک قانون بد خیلی بهتر از بی قانونی است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست بررسی چرخه انتخابی تیم‌های ملی کشتی به تازگی با حضور علیرضا رضایی و عباس جدیدی قهرمانان عنوان‌دار سنگین‌وزن جهان و المپیک در محل فدراسیون کشتی برگزار شد. در این نشست عباس جدیدی و علیرضا رضایی نقطه نظرات کارشناسی خود را با علیرضا دبیر رئیس فدراسیون و همچنین مسئولان انستیتو کشتی مطرح کردند.

در همین راستا عباس جدیدی با توجه به نتایج نشست هم اندیشی بررسی و تدوین چرخه انتخابی تیم‌های ملی کشتی در گفتگو با شبکه خبر اظهار داشت: همیشه از قانونمندی و عدالت حمایت می‌کنیم و اعتقاد دارم قانون بد خیلی بهتر از بی قانونی است. تضییع حق کشتی‌گیر گناه بزرگی است و باید بر مدار قانون و عدالت، کاری کنیم که حق هیچ کشتی گیری برای رسیدن تیم ملی ضایع نشود.

وی تصریح کرد: البته این فرایند انتخابی یا همین چرخه انتخابی در فدراسیون قبل هم مطرح و دنبال شد، اما اینکه چرا دقیقاً اجرایی نشد، باید بررسی شود. امیدوارم چرخه انتخابی با قرار دادن ضمانت‌های اجرایی به گونه‌ای در آید که بتوان به نحو احسن آنرا پیاده کرد.

جدیدی ادامه داد: این چرخه در صورتی می‌تواند موفق باشد که بین کادر فنی و متولیان فدراسیون نوعی نگاه تعاملی برقرار باشد، اما اگر این نگاه، تقابلی باشد به فرض که بهترین قانون هم وضع شود باز هم به بار نخواهد نشست. البته یکی از دغدغه‌های من در نشست هم این بود که شاید حوزه اختیارات کادر فنی محدود باشد، اما در این نشست به خوبی همه چیز بررسی و دغدغه من هم با توجه به اختیارات کادر فنی، بسیار کمتر شد.

وی خاطر نشان کرد: البته اختیارات سرمربی در بخشی از این چرخه کم می‌شود اما در بخش‌های دیگر اختیارات زیادی دارد. معتقدم اگر کادر فنی دستش در برخی مواقع باز نباشد باعث بی انگیزگی برای کادر فنی خواهد شد. به ویژه آنکه مسئولیت برد و باخت تیم ملی بر عهده سرمربی است و اگر اختیاری نداشته باشد دچار بی انگیزگی می‌شود.

جدیدی در پایان با تاکید بر اینکه این طرح همچنان باید چکش کاری شود گفت: این چرخه تا نهایی شدن نیاز به بررسی و زمان دارد که امیدوارم در یک یا دو ماه آینده با یک نگاه کارشناسی بتوان این طرح را جامع و کامل کرد. در مجموع این چرخه، ایده بسیاری خوبی است به ویژه آنکه جامعه کشتی از کارهای نو و جدید استقبال می‌کند و نیاز است بعد از نگاه سنتی و روش‌های قدیمی، یک پوست اندازی در این رابطه صورت گیرد.