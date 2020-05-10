علیرضا رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص ارتقای کیفیت آب در بخش شهری و روستایی اظهارکرد: در حال حاضر در سطح یک هزار و ۹۶۵ روستای تحت پوشش و ۸۷۳ روستای غیر تحت پوشش، خدمات کنترل کیفی آب و فاضلاب ارائه می‌شود.

وی با بیان اینکه برای حفظ کیفیت آب شرب تحویلی به مشترکین در سطح روستاهای استان، پایش و کنترل کیفی از نظر پارامترهای فیزیکی، شیمیایی و میکروبیولوژی به طور مستمر انجام می‌شود افزود: در این راستا سالانه بیش از سه هزار آزمون میکروبی و دو هزار آزمایش فیزیکی و شیمیایی در تأسیسات آبرسانی روستاهای استان انجام می‌شود.

رضوی با بیان اینکه عملیات سالم سازی آب شرب روستاهای استان با استفاده از یک هزار سامانه گندزدا انجام می‌شود، اظهار کرد: با اقدامات انجام شده، مطلوبیت میکروبی آب شرب تحویلی در روستاها بیش از ۹۹ درصد و مطلوبیت کلر باقیمانده نیز بیش از ۹۹ درصد است.

وی با اعلام اینکه با انجام مستمر آزمون‌های کیفی، مطلوبیت کلر باقیمانده در آب شرب شهرها، ۹۹.۹۸ درصد و مطلوبیت کلر باقیمانده نیز صددرصد است، افزود: در حال حاضر مطلوبیت شاخص‌های کیفی آب شرب شهرهای آذربایجان غربی، بالاتر از میانگین کشوری و بین‌المللی است.

شناسایی ۴۹۰۰ انشعاب غیر مجاز آب در آذربایجان غربی

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی با بیان اینکه طی سال گذشته، چهار هزار و ۹۰۰ انشعاب غیرمجاز آب در استان شناسایی شده است گفت: در این راستا، طی سال گذشته چهار هزار و ۹۰۰ فقره انشعاب غیر مجاز آب در شهرهای استان شناسایی و با کمک و همیاری مردم به انشعاب‌های قانونی تبدیل شدند.

رضوی با بیان اینکه مشکلی از نظر تأمین آب برای مشترکین استان وجود ندارد، اظهارکرد: علی رغم اطلاع رسانی‌های صورت گرفته مبنی بر فراهم بودن زیرساخت‌های لازم برای تأمین اب مورد نیاز مردم در سطح استان، تعدادی از مردم که عمدتاً در حاشیه برخی شهرها قرار دارند، اقدام به استفاده از انشعاب غیر مجاز می‌کنند.

وی از فعالیت ۱۴ واحد تصفیه خانه فاضلاب در استان خبر داد و عنوان کرد: در این راستا و به منظور ارتقای سطح بهداشت عمومی و رفاه مردم، در حال حاضر ۱۴ واحد تصفیه خانه فاضلاب در استان آذربایجان غربی فعالیت دارند.

رضوی با بیان اینکه لزوم و اهمیت اجرا و بهره برداری از شبکه‌های جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب و تصفیه خانه‌های فاضلاب، یک ضرورت اجتماعی است، اظهار داشت: عدم اجرای این طرح‌ها می‌تواند در بلندمدت خطری برای منابع آب زیرزمینی و محیط زیست و همچنین به عنوان معضل بهداشتی جوامع محسوب شود.

سالانه ۸۰ هزار پارامتر کیفی در آزمایشگاه‌ها مورد بررسی می‌شود

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی افزود: مدول یک و دو در تصفیه خانه‌های فاضلاب ارومیه و خوی، تصفیه خانه‌های فاضلاب در شهرهای سلماس، قره ضیاالدین، میاندوآب، مهاباد، بوکان، پیرانشهر، سردشت و نقده و شهرک گلمان ارومیه و سه تصفیه خانه نیز در روستاهای قولنجی ارومیه، گوگ تپه مهاباد و سیلاب سلماس، در مدار بهره برداری قرار دارند.

رضوی در خصوص کنترل کیفیت فاضلاب ورودی و پساب خروجی تصفیه خانه‌های فاضلاب، اظهار کرد: برای این منظور، ۱۰ واحد آزمایشگاه مجهز فاضلاب در سطح استان، عملیات کنترل کیفیت فاضلاب ورودی و پساب خروجی از تصفیه خانه‌های فاضلاب را بر عهده دارند.

وی با اعلام اینکه سالانه بیش از ۸۰ هزار پارامتر کیفی در این آزمایشگاه‌ها مورد بررسی و آزمایش قرار می‌گیرند، افزود: بر اساس نتایج آنالیزهای انجام شده، بیش از ۹۰ درصد پارامترهای اندازه گیری شده، در محدوده مجاز استانداردهای زیست محیطی قرار دارد.

رضوی بیان کرد: حاصل تلاش‌های انجام شده در حوزه کنترل کیفیت فاضلاب، دریافت گواهینامه معتمد آزمایشگاه محیط زیست برای چهار واحد آزمایشگاه فاضلاب در شهرهای ارومیه، خوی، سلماس و میاندوآب و نیل به شاخص‌های کیفی سلامت پساب خروجی از تصفیه خانه‌های فاضلاب، بالاتر از استانداردهای ملی است.

وی با اشاره به نامگذاری سال جدید به عنوان «سال جهش تولید» از سوی مقام معظم رهبری گفت: شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی برای تحقق این شعار، آمادگی دارد با استفاده از ظرفیت علمی دانشگاه‌ها، متخصصین و کارشناسان مجرب و صاحب نظر داخل و خارج از شرکت، با ارائه خدمات مشاوره‌ای، چالش‌ها و مشکلات فنی موجود در خصوص آب و فاضلاب را بررسی و راهکارهای لازم را ارائه و یا در قالب طرح‌های مطالعاتی و تحقیقاتی کاربردی به مرحله اجرا بگذارد.