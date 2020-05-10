افزایش ۲۵ درصدی مرگ ناشی ازسومصرف مواد مخدر در مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عباسی با اشاره به افزایش مرگ‌های ناشی از سو مصرف مواد مخدر درسال قبل اظهار داشت: از کل فوتی‌های سو مصرف مواد مخدر ۶۸ نفر مرد و مابقی زن بودند و ساری با ۱۷ بیشترین و گلوگاه، عباس آباد، رامسر، بابل و سوادکوه هر کدام با یک مورد کمترین شهر اعلام شده است.



مدیر کل پزشکی قانونی استان مازندران افزود: مشاغل آزاد با ۳۶ و خانه دار با شش مورد بیشترین و کمترین فوتی مرگ ناشی از سو مصرف مواد مخدر را به خود اختصاص دادند.

این مقام اجرایی استان، افزایش سطح آگاهی در مورد عوارض ویرانگر اعتیاد و آموزش صحیح پیشگیری از بروز سو مصرف مواد را اساسی‌ترین گام در مبارزه با این بلای خانمانسوز دانست.

در سال ۹۷ حدود ۶۴ نفر براثر سو مصرف مواد مخدر جان خود را از دست دادند.