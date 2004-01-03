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۱۳ دی ۱۳۸۲، ۱۶:۰۱

سه شنبه در مركز گفت وگوي تمدنها

دكتر ابراهيمي ديناني «جايگاه عقلانيت در اسلام » را تبيين مي كند

دكتر ابراهيمي ديناني «جايگاه عقلانيت در اسلام » را تبيين مي كند

دكتر غلامحسين ابراهيمي ديناني استاد عضو گروه فلسفه دانشگاه تهران روز سه شنبه 16/10/82 در مركز گفت وگوي تمدنها سخنراني خواهد كرد .

به گزارش خبرگزاري « مهر» ، گروه اديان مركز بين المللي گفت و گوي تمدنها در ادامه سلسله سخنرانيهايي كه در اين مركز برگزار مي شود روز سه شنبه 16/10/82 ساعت 16 ميزبان دكتر غلامحسين ابراهيمي ديناني است .

بر اساس اين گزارش ، دكتر ديناني در اين جلسه جايگاه عقلانيت در اسلام را تبيين خواهد كرد .

گفتني است كه دكتر ديناني در همين زمينه كتابي سه جلدي تحت عنوان « ماجراي فكر فلسفي در اسلام » را تاليف كرده است كه در طي آن ، بحثها و آراي  برخي از مخالفان فلسفه در جهان اسلام گزارش شده و به نوعي بدانها پاسخ مقتضي نيز داده شده است .

علاقمندان براي شركت در اين جلسه مي توانند به كتابخانه مركزي مركز بين المللي گفت و گوي تمدنها ، واقع در خيابان ولي عصر، ضلع جنوبي پارك ساعي، جنب فروشگاه شهر كتاب، شماره 1105 مراجعه كنند .

کد مطلب 49215

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