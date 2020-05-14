محمدحسین واحدیان در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به بارش شدید باران در هفته‌های گذشته و تخریب قسمتی از بازارچه بزازهای بازار بزرگ کاشان اظهار داشت: به دلیل بارندگی‌های شدید فروردین ماه این قسمت از بازار بزرگ و تاریخی کاشان تخریب و آوار آن بر روی چهار مغازه ریزش کرد.

وی با بیان اینکه این تخریب سقف در مساحتی حدود ۲۰ متر مربع روی داد، ابراز داشت: علت اصلی این اتفاق گرفتگی ناودان‌های پشت بام بازار و عدم بازدید توسط کسبه و اهالی بازار بوده است.

مدیر شهرداری منطقه یک کاشان با اشاره به اینکه بعد از تخریب ذکر شده و به منظور جلوگیری از خسارت‌های آتی مقاوم سازی این بخش از بازار کاشان در وسعتی پنج برابر با قسمت تخریب شده در دستور کار قرار گرفت، تصریح کرد: حدود ۱۰۰ مترمربع حوالی محل تخریب با اجرای فونداسیون پایه و سقف و ایزوگام مورد بازسازی قرار گرفته شده است.

وی با بیان اینکه برای انجام این پروژه اعتباری بالغ بر یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال در نظر گرفته شده است، خاطرنشان کرد: در جریان بارندگی‌های اخیر علاوه بر مشکلات پیش آمده در بازار، بخشی از معابر و گذرگاه‌های بافت تاریخی دچار حادثه و خسارت گردیده که شهرداری منطقه یک با جدیت و ردیف بودجه اختصاصی در این خصوص اقدام کرده است.

بازسازی و بهسازی هشت معبر ورودی به بازار بزرگ کاشان

واحدیان در بخش دیگری از سخنان خود از بازسازی معابر ورودی به بازار بزرگ کاشان نیز خبر داد و بیان داشت: کف و بدنه هشت معبر ورودی به بازار تاریخی کاشان با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال در حال بازسازی و بهسازی برای استفاده شهروندان و همچنین گردشگران است.

بازسازی و احیای بافت تاریخی کاشان بر مبنای پیاده محوری

وی همچنین بازآفرینی و احیای بافت تاریخی کاشان بر مبنای پیاده‌محوری را یکی دیگر از برنامه‌های شهرداری منطقه بافت تاریخی و فرهنگی کاشان دانست و گفت: ایجاد فضاهای پیاده‌محور در بافت تاریخی می‌تواند حیات و سرزندگی را برای شهر به ارمغان آورد.

مدیر شهرداری منطقه یک کاشان افزود: بر این مبنا معابر و مسیرهای گردشگری این منطقه مثل محور میرعماد، خیابان شهید حسنی‌نژاد، کوی اصناف و دیگر محورها در خیابان‌های محتشم و فاضل نراقی، بالغ بر ۳۰ هزار مترمربع بر اساس همخوانی با این بافت‌ها سنگ فرش و بلوک فرش شده است.