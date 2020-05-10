۱۴۷ میلیارد تومان صرف ایجاد اشتغال برای مددجویان ایلامی شد

قنبر موسی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: این میزان اعتبار صرف ایجاد بیش از چهار فرصت شغلی برای مددجویان جویای شغل در این استان شده است.

وی افزود: برای ایجاد این تعداد فرصت شغلی، سه هزار و ۸۰۲ طرح اشتغال زایی از محل اعتبارات صندوق امداد ولایت، تسهیلات قرض الحسنه اشتغال تبصره ۱۶ قانون بودجه کشور و اعتبارات اشتغال پایدار عشایر و روستاییان با همکاری بانک‌های عامل اجرا شده که در این زمینه ۱۴۷ میلیارد و ۶۷۰ میلیون تومان سرمایه گذاری شده است.

وی همچنین با اشاره به اینکه مناطق محروم و روستایی برای اجرای طرح‌های اشتغال زایی کمیته امداد در اولویت قرار دارند، تصریح کرد: از این تعداد دو هزار و ۵۷۷ طرح در مناطق محروم و روستایی و هزار و ۲۲۵ طرح نیز در سایر مناطق اجرا شده‌اند.

مدیرکل کمیته امداد ایلام با عنوان اینکه مددجویان مرد حدود دو برابر بیشتر از مددجویان زن متقاضی طرح‌های اشتغال زایی بوده‌اند، تصریح کرد: از تعداد طرح‌های اجرا شده دو هزار و ۵۰۰ طرح توسط مددجویان مرد و هزار و ۳۰۰ طرح نیز توسط مددجویان زن اجرا شده است.

وی همچنین گفت: علاوه بر طرح‌های اشتغالزایی عنوان شده در این مدت، به منظور تقویت و گسترش فرهنگ کار و تلاش در جامعه مددجویی ۶۰ طرح کارانگیزی، ۹۹ طرح توان افزایی اجرا و ۲۴۶ مورد کاریابی برای افراد بیکار دارای مهارت پیگیری و از طریق بنگاه‌های اقتصادی فعال به کارگماری شده‌اند.