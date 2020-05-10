به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اویل پرایس، جفری کوری، از مدیران گلدمن ساکس اعلام کرد که تقاضای نفت ممکن است به اندازهای بهبود یابد که تا پایان این ماه، به بیش از مقدار کنونی عرضه برسد.
وی اظهار داشت: این موضوع به دلیل کاهش تولید همه تولیدکنندگان بزرگ نفت، به هیچوجه جزئی نخواهد بود.
این مدیر گلدمن ساکس افزود: این در حالی است که حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون بشکه نفت ذخیرهسازی شده و باید برای بهبود قیمت نفت خام کاهش یابد، اما این مسئله زمانبر است.
کوری معتقد است، این اتفاق در سه مرحله رخ میدهد.
نخستین ذخیرهسازیهایی که باید کاهش یابند، میلیونها محموله ذخیرهسازیهای شناور است که گرانترین نوع ذخیرهسازی به شمار میآید، بنابراین معقول است که معاملهگران و تولیدکنندگان ابتدا با هدف صرفهجویی در هزینههای نفتکش، از شر آن خلاص شوند.
وی تصریح کرد که این اتفاق در سه ماه سوم سال رخ خواهد داد. مقدار نفتی که از ذخیرهسازی شناور خارج میشود، حدود ۴۵۰ میلیون بشکه خواهد بود و در سه ماه چهارم سال، نفت ذخیرهشده در انبارهای ساحلی حدود ۴۰۰ میلیون بشکه کاهش خواهد یافت.
این تحلیلگر ارشد گلدمن ساکس اعلام کرد که با این حال، افزایش دوباره قیمتها بهزودی رخ نمیدهد و چنین بازگشتی نامطلوب خواهد بود.
کوری معتقد است که افزایش قیمت نفت خام شاخص برنت به بیش از ۳۰ دلار برای هر بشکه سبب افزایش تولید میشود، در حالی که رشد دوباره عرضه، بلافاصله به قیمتها فشار خواهد آورد.
وی اظهار داشت: تقاضا عامل اصلی قیمت نفت است و احتمالاً تقاضا در طول سال همچنان ضعیف خواهد بود. تقاضا در اواسط ماه آوریل، به حدود ۳۰ میلیون بشکه کمتر از سطح پیش از بحران کرونا سقوط کرد.
اکنون تقاضا حدود ۱۹ میلیون بشکه در روز کمتر از سطح پیش از بحران است، با وجود اینکه تقاضا در حال بهبود است، میزان آن در ماه جاری، ۱۷ میلیون بشکه در روز و در ماههای ژوئن و ژوئیه ۱۲ میلیون بشکه در روز، کمتر از میزان تقاضا پیش از بحران کرونا خواهد بود.
تا ماه اوت، با حدود ۵ تا ۶ میلیون بشکه کاهش تقاضا نسبت به زمان پیش از آغاز بحران کرونا، شاهد شرایط بهتری خواهیم بود.
نظر شما