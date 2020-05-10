کشف یک تن و ۸۶۴ کیلوگرم مواد مخدر در جنوب سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پلیس، سردار محمد قنبری اظهار داشت: با کسب خبری مبنی بر جابه جایی محموله مواد افیونی از مناطق مرزی استان به شهرستان ایرانشهر موضوع در دستور کار مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر قرار گرفت.

وی افزود: جان برکفان پلیس مبارزه با مواد مخدر ایرانشهر با پشتیبانی اطلاعاتی مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان، پس از چند روز کار گسترده اطلاعاتی و رصد مداوم تحرکات اعضای این باند، سرانجام شب گذشته قاچاقچیان را که به وسیله یک دستگاه خودروی پژو پارس و ۳ دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ در حال جابه جایی محموله سنگین مواد مخدر حوالی یکی از روستاهای این شهرستان بودند، مشاهده و به آنها دستور ایست دادند.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان ادامه داد: سوداگران مرگ که خود را در چنگال قانون می‌دیدند بدون توجه به ایست پلیس با تیر اندازی به سمت مأموران انتظامی از محل متواری که پس از طی مسافتی چند کیلومتری بر اثر آتش پر حجم تکاوران پلیس مجبور به ترک خودروها و فرار به سمت ارتفاعات منطقه شدند.

سردار قنبری گفت: در این عملیات با عکس العمل سریع و به موقع تکاوران پلیس ۳ نفر از قاچاقچیان دستگیر و در بازرسی از خودروهای به جا مانده از آنها یک تن و ۸۶۴ کیلو و ۱۹ گرم مواد افیونی، شامل یک تن و ۸۱۲ کیلو و ۶۱۹ گرم تریاک، ۲۷ کیلو و ۷۰۰ گرم هروئین و ۲۳ کیلو و ۷۰۰ گرم حشیش به همراه یک قبضه سلاح کلاش و ۷۵ فشنگ جنگی کشف شد.

وی با تقدیر از عملکرد پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان ایرانشهر در انهدام این باند، تصریح کرد: برخورد با قاچاق مواد مخدر در اولویت کارهای پلیس است و نیروی انتظامی با تمام توان در این راه خواهد ایستاد.