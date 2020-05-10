تخریب دیوار تالاب صالحیه/ محیط زیست شکایت کرد

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: خبر رسید که در پی بارش‌های اخیر جداره دیوار تالاب صالحیه فرو ریخت و حجم قابل توجهی از آب خارج و از طریق زهکش مجاور به دشت‌های پایین منتقل شد.

تالاب صالحیه که تنها تالاب استان البرز با وسعت ۲۰۰ هکتار است زیستگاه ۱۲۰ گونه پرنده بوده و طی یک سال اخیر برای حیات دوباره اش تلاش‌های زیادی صورت گرفته است.

اما بر اساس ماده یک قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور، هرگونه بهره برداری و اقدامی که منجر به تخریب و آلودگی غیرقابل جبران تالاب‌ها شود، ممنوع و حفاظت و احیا تالاب‌ها از مصادیق حقوق عامه بوده و مرجع تشخیص تخریب و آلودگی غیرقابل جبران، سازمان حفاظت محیط زیست است؛ در نتیجه شکایتی در خصوص اثرات مخرب و غیرقابل جبران کانال زهکش بر تالاب صالحیه و تشدید پدیده گرد و غبار از سوی محیط زیست تنظیم و تقدیم دادستانی شهرستان نظرآباد شد.

فردین حکیمی، مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان البرز در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: دیواره مشترک بین تالاب صالحیه و زهکش تخریب شده و موجب خروج حجم بالایی از آب تالاب صالحیه و هدایت آن به خارج استان شده است.

وی اضافه کرد: متأسفانه به دنبال تخریب این دیواره مشترک بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد آب تالاب صالحیه وارد زهکش شده و خارج شده است.

مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان البرز با اشاره به اینکه زهکش از ابتدا بخشی از آب تالاب را جذب کرده و سبب خروج آن شده بود، گفت: اکنون با تخریب این دیواره مشترک نیز حجم آب خروجی از تالاب صالحیه بیشتر شد.

حکیمی با تاکید بر اینکه دغدغه مسئولان محیط زیست و همچنین مسئولان محلی و شهرستانی موجب شد تا این موضوع که سبب خروج آب از تالاب صالحیه شده بود را به جد پیگیری کنیم، افزود: در این مورد اعلام جرم کرده و درخواست کردیم تا با دستور قضائی این کانال زهکش مسدود شود.

وی با بیان اینکه دادستان شهرستان نظرآباد نیز دستور مسدود کردن کانال زهکش را صادر کرده است، گفت: در حال پیگیری اقدامات مربوط به مسدود کردن این نقطه از کانال زهکش هستیم.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز در پاسخ به این سوال که اکنون برای آبگیری تالاب صالحیه چه کاری باید کرد، گفت: باید در این خصوص با شرکت آب منطقه‌ای مذاکراتی داشته باشیم تا حجم مشخصی آب به سوی تالاب صالحیه هدایت شود، از طرفی امیدواریم با تکیه بر بارندگی‌های پیش رو بتوانیم مجدد حجم آب در تالاب صالحیه را به حد نرمال برسانیم.

حکیمی در پاسخ به اینکه کم شدن حجم آب تالاب صالحیه مشکلی برای پرندگان ایجاد نخواهد کرد؟ گفت: در حال حاضر هنوز قسمت‌هایی از تالاب پر آب است مشکلی در این خصوص پیش نمی‌آید اما اگر کم شدن حجم آب آن ادامه داشته باشد به یقین در این مورد به مشکل برخورد می‌کنیم.

وی در پاسخ به اینکه با اقدامات قضائی انجام شده می‌توان کاری کرد که این کانال زهکش تالاب صالحیه به طور کامل مسدود شود، گفت: اکنون دستور قضائی مسدود کردن یک نقطه آن صادر شده است که با این اقدام جلوی انتقال آب از تالاب صالحیه گرفته می‌شود.

مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان البرز عنوان کرد: با این اقدام به جای اینکه آب توسط کانال زهکش از تالاب صالحیه خارج و به سمت خارج استان روانه شود، آن را به سوی دشت جنوب این تالاب هدایت می‌کنیم.