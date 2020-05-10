به گزارش خبرنگار مهر، سید آرش حسینی میلانی صبح امروز در دویست و دوازدهمین جلسه صحن علنی شورای اسلامی شهر تهران با تبریک میلاد امام حسن مجتبی (ع) و آرزوی سلامتی برای شهروندان تهرانی گفت: با پدیده هجوم به پمپ بنزینها در هنگام زلزله روبهرو هستیم که باید برای این مسئله فکری کرد.
وی در تذکری درباره پلمپ مراکز دامپزشکی از سوی مناطق شهرداری تهران اظهار داشت: برابر گزارشهای واصله و مراجعه واحدهای صنفی و کلینیکهای دامپزشکی شهری، شاهد هستیم که در روزهای اخیر برخی از مناطق شهرداری تهران در برخورد با این واحدها نسبت به تعطیلی و پلمپ دفاتر آنها اقدام کردهاند.
وی با بیان اینکه آن برخوردها موجب نگرانی و دغدغه تشکلهای صنفی، انجمنهای دامپزشکی و فعالان این گروه شده است، اظهار داشت: علیرغم اخذ مجوز فعالیت از وزارت جهاد کشاورزی، سازمان دامپزشکی و اتحادیههای ذی ربط، به دلیل وجود ابهام در وضعیت چگونگی فعالیت این صنف در واحدهای مستقل یا واحدهای مسکونی، برخی از مناطق شهرداری تهران بدون بررسی جامع موضوع و اتخاذ تدابیر و راهکارهای اجرایی مناسب، بلافاصله به جلوگیری از فعالیت این صنف اقدام میکنند.
این عضو شورای شهر تهران ادامه داد: با توجه به شرایط فعلی و بحران شیوع ویروس کرونا اقدامات مهمی توسط کلینیکهای دامپزشکی انجام میشود و نباید فعالیت آنها نادیده گرفته شود. در صورتی که این مراکز فعال نباشند و خدمات لازم را به حیوانات خانگی ارائه ندهند، بیم آن میرود شهرها دچار شیوع بیماریهای مشترک شهری شود.
حسینی میلانی با بیان اینکه به شهرداری تهران تذکر میدهم به منظور ایجاد وحدت رویه و همچنین تدوین ضوابط و دستورالعمل مناسب، این برخوردها به صورت منطقی و با رعایت حقوق عامه صورت گیرد، تصریح کرد: تا ارائه ضوابط مشخص در این فضای اجتماعی و نیز ضرورت کنترل بیماریهای حیوانات شهری و خانگی از فعالیت کلینیکهای دامپزشکی جلوگیری نشده و با همکاری دستگاههای اجرایی مرتبط، موضوع مدیریت شود.
وی افزود: پیشنهاد میشود از طریق شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل، موضوع پیگیری و در قالب تفاهمنامه و خدمات مشترک مساعدت لازم صورت پذیرد.
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