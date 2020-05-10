به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد، محمدمهدی طهرانچی طی بخشنامه ای «شیوه نامه نحوه تأسیس و راه اندازی مدارس عالی مهارتی» را به رؤسای استان ها، واحدها، مراکز آموزشی و معاونت آموزش های عمومی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ کرد.

طهرانچی در این بخشنامه تأکید کرده: با عنایت به لزوم نقش آفرینی فعال دانشگاه آزاد اسلامی در عرصه مهارت آموزی، تحقق دانشگاه کارآفرین و بسترسازی برای اشتغال دانش بنیان در کشور، «شیوه نامه نحوه تأسیس و راه اندازی مدارس عالی مهارتی» جهت اجرا ابلاغ می شود.

«شیوه نامه نحوه تأسیس و راه اندازی مدارس عالی مهارتی» با اهدافی از جمله تنظیم رابطه متقابل تحصیل با اشتغال با تأکید بر ارتقای مهارت های عمومی، حرفه ای و فناوری پایه، افزایش سطح کارآمادگی افراد جهت ورود به بازار کار و اشتغال، شناخت کسب و کارهای نوین و گسترش دانش های مهارتی مورد نیاز آن، توسعه و تقویت کاربرد فناوری های نوین در حوزه های مهارتی و ... ابلاغ شده است.

رعایت اقتضائات آداب و فرهنگ اسلامی ـ ایرانی، وفاداری مهارت ورزان به اصول و احکام کسب و کار اسلامی، حاکمیت تفکر خلاق، علمی و پژوهش محور، بهره مندی از روشهای نوآورانه و حل مسأله، توجه به نیازها و ویژگی های جنسیتی مهارت آموزان، التزام به ویژگی ها و نیازهای استان ها و مناطق مبتنی بر آمایش سرزمینی، کاربست دانش تخصصی برای اصول منافع اقتصادی و اجتماعی و صیانت از مصالح و منافع ملی اصول و رویکردهای «شیوه نامه نحوه تأسیس و راه اندازی مدارس عالی مهارتی» است.

این شیوه نامه شامل موضوعاتی از جمله تعاریف، اصول و رویکردها، زمینه فعالیت، نحوه اعطای مجوز تأسیس مدرسه عالی مهارتی، مراحل درخواست و صدور مجوز تأسیس مدارس عالی مهارتی، مدل های تأسیس و راه اندازی مدارس عالی، ارکان مدارس عالی مهارتی، شورای تخصصی مدارس عالی مهارتی، رئیس مدرسه عالی، نظام مالی مدارس، تشکیلات و منابع انسانی مدرسه عالی مهارتی است.