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۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۰:۵۵

امام جمعه تبریز:

شعرا جلوه‌های ایثار در مواسات را تصویرسازی کنند

شعرا جلوه‌های ایثار در مواسات را تصویرسازی کنند

تبریز- امام جمعه تبریز گفت: شعرا با ابیات شاعرانه خود جلوه‌های ایثار و فداکاری مردم در رزمایش مواسات را به تصویر بکشند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین سید محمدعلی آل هاشم شنبه شب در مراسم شب شعر میلاد امام حسن (ع) با بیان اینکه رزمایش «مواسات» از نیمه شعبان تا پایان رمضان با فرمان رهبر معظم انقلاب در حال برگزاری است، افزود: هر چند با شیوع ویروس کرونا نمازهای جماعت در مساجد تعطیل شد، اما عبادت‌های مردم در قالب کمک‌های معیشتی و اقلام بهداشتی جلوه دیگری پیدا کرد.

وی اظهار کرد: این کمک‌های مؤمنانه با محوریت مساجد در حال انجام است.

امام جمعه تبریز از شاعران و نویسندگان خواست این جلوه‌های ایثارگرانه و فداکارانه را به ابیات شاعرانه به تصویر بکشند.

در این آئین که به همت حوزه هنری آذربایجان شرقی برگزار شد، شاعران اشعاری در مدح دومین امام عالم تشیع قرائت کردند.

کد مطلب 4921555

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