دستگیری عامل انتشار تصاویر خصوصی در استان ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی جمالی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی شکایت خانمی مبنی بر اینکه فردی ناشناس از طریق شبکههای اجتماعی با وی ارتباط برقرار کرده و با ارسال مطالب توهینآمیز و غیراخلاقی، ادعا کرده که به تصاویر خصوصی و خانوادگی وی دسترسی پیدا کرده است، بررسی موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.
وی افزود: با توجه به حساسیت موضوع، کارشناسان پلیس فتا با بررسی مستندات ارائه شده توسط شاکی و تحقیقات اولیه و طبق مستندات جمعآوری شده، با انجام اقدامات خاص فنی متهم را شناسایی و دستگیر کردند.
این مقام مسئول ادامه داد: متهم که آشنایی قبلی با شاکی داشت تعدادی از تصاویر و فیلمها را از طریق آشنایی و جلب اعتماد وی و برخی تصاویر را نیز از طریق دوستان متهم به دست آورده بود در مواجهه با مدارک و مستندات موجود به جرم ارتکابی اقرار و انگیزه خود را انتقام جویی از شاکی عنوان کرد.
رئیس پلیس فتا ایلام توصیه کرد: کاربران فضای مجازی تصاویر و فیلمهای خصوصی و خانوادگی خود را در فضای مجازی منتشر نکرده و آنها را در اختیار دیگران قرار تا از بروز مشکلات بعدی پیشگیری کنند.
سرهنگ جمالی گفت: هموطنان در صورت نیاز به مشاوره یا ارائه گزارش موارد مشکوک میتوانند با مراجعه به سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir بخش گزارشات مردمی با همکاران ما در ارتباط باشند.
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