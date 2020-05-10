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۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۰:۵۶

رئیس پلیس فتا استان ایلام خبر داد:

دستگیری عامل انتشار تصاویر خصوصی در استان ایلام

دستگیری عامل انتشار تصاویر خصوصی در استان ایلام

ایلام-رئیس پلیس فتا استان ایلام از شناسایی و دستگیری فردی که برای یکی از شهروندان در شبکه‌های اجتماعی مزاحمت ایجاد کرده و باعث هتک حیثیت وی شده بود، خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی جمالی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی شکایت خانمی مبنی بر اینکه فردی ناشناس از طریق شبکه‌های اجتماعی با وی ارتباط برقرار کرده و با ارسال مطالب توهین‌آمیز و غیراخلاقی، ادعا کرده که به تصاویر خصوصی و خانوادگی وی دسترسی پیدا کرده است، بررسی موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

وی افزود: با توجه به حساسیت موضوع، کارشناسان پلیس فتا با بررسی مستندات ارائه شده توسط شاکی و تحقیقات اولیه و طبق مستندات جمع‌آوری شده، با انجام اقدامات خاص فنی متهم را شناسایی و دستگیر کردند.

این مقام مسئول ادامه داد: متهم که آشنایی قبلی با شاکی داشت تعدادی از تصاویر و فیلم‌ها را از طریق آشنایی و جلب اعتماد وی و برخی تصاویر را نیز از طریق دوستان متهم به دست آورده بود در مواجهه با مدارک و مستندات موجود به جرم ارتکابی اقرار و انگیزه خود را انتقام جویی از شاکی عنوان کرد.

رئیس پلیس فتا ایلام توصیه کرد: کاربران فضای مجازی تصاویر و فیلم‌های خصوصی و خانوادگی خود را در فضای مجازی منتشر نکرده و آن‌ها را در اختیار دیگران قرار تا از بروز مشکلات بعدی پیشگیری کنند.

سرهنگ جمالی گفت: هموطنان در صورت نیاز به مشاوره یا ارائه گزارش موارد مشکوک می‌توانند با مراجعه به سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir بخش گزارشات مردمی با همکاران ما در ارتباط باشند.

کد مطلب 4921563

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