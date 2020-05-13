مبارزه با دسته های جدید ملخ در فارس

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: از هفته گذشته دسته‌های جدید ملخ وارد کشور شده و همان طور که وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده بود این دسته‌های جدید به استان‌های جنوبی کشور حمله کرده‌اند.

در این میان دسته‌های جدید ملخ وارد استان فارس شده و با وجود اینکه جهاد کشاورزی فارس مشغول سم پاشی در برخی از شهرستان‌های استان که از مدتها قبل درگیر ملخ بودند، بود دسته‌های جدید به برخی از شهرستان‌ها از جمله لامرد و مهر نیز هجوم بردند.

بر اساس اعلام جهاد کشاورزی استان فارس این دسته‌های جدید ملخ که وارد استان شدند نسبت به گذشته شدیدتر بوده و به گونه‌ای که به یک مزرعه آفتابگردان و تعدادی از باغ مرکبات هجوم بردند و خساراتی به بار آوردند اما با این وجود با اقدامات سریع، مهار و از خسارت بیشتر جلوگیری شد.

در سال گذشته نیز مبارزه با ملخ صحرایی در ۴۵ هزار هکتار از اراضی استان فارس انجام شد و با وجود حمله ملخ‌ها با اقدامات انجام شده خسارتی به مزارع و کشاورزان استان وارد نشد. از اواسط اسفندماه که بار دیگر ملخ‌ها به استان فارس حمله ور شدند، جهاد کشاورزی استان که آمادگی مقابله با آنها را داشت وارد عمل شد و سم پاشی در مزارع استان انجام شد.

در این رابطه مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در گفت و گو با خبرنگار مهر در رابطه با آخرین وضعیت ملخ‌ها گفت: از چند روز قبل در استان سه تا چهار ریزش ملخ داشتیم و این دوره نسبت به گذشته بیشتر بوده است.

حمید دبیری افزود: از ۱۳ تا ۱۶ اردیبهشت ماه در بیش از هزار و ۳۰۵ هکتار مبارزه انجام شده و در حال حاضر حمله ملخ‌ها در کنترل است.

وی ادامه داد: طی این چند روز ملخ‌ها به لامرد و مهر حمله و به مزرعه آفتابگردان و چند باغ مرکبات خساراتی وارد کرده است.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان فارس بیان کرد: از ابتدای سال تاکنون در بیش از ۱۹ هزار و ۷۵۰ هکتار مبارزه با ملخ انجام شده است.

