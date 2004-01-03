منتظر شنيدن دفاعيات آقاي حجازي هستيم

عبداللهي دبيركميته انضباطي فدراسيون فوتبال با بيان اين مطلب به خبرنگار"مهر" افزود: هدف ما ازدعوت آقاي حجازي به كميته انضباطي شنيدن دفاعيات ايشان است وچنانچه ازسوي مربي تيم استقلال اهوازدلايل قانع كننده اي به كميته انضباطي ارائه شود، مطمئنا درراي نهايي تجديد نظرخواهيم كرد.

وي افزود: كميته انضباطي تاكنون تنها به جريمه نقدي تيم استقلال اهوازاكتفا كرده وهنوزمحكوميتي درخصوص آقاي حجازي درنظر نگرفته است ومنتظريم تا پس ازحضور ايشان درجلسه اي كه فردا دركميته انضباطي تشكيل خواهد شد وشنيدن اظهارات ايشان راي نهايي را صادركنيم.