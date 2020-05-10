مراسم جزء خوانی قرآن کریم به صورت غیرحضوری، آنلاین و تصویری

به گزارش خبرگزاری مهر، به همت واحد الکترونیکی و در ایام ماه مبارک رمضان مراسم جزء خوانی قرآن کریم به صورت غیرحضوری، آنلاین، تصویری و تعاملی از ابتدای ماه مبارک رمضان درحال برگزاری است.

این مراسم با حضور اساتید برجسته بین المللی و کشوری در دوجلسه مجزا ویژه خواهران و برادران از ساعت ۱۷ تا ۱۸ برگزار می شود و شرکت برای عموم آزاد است.

آقایان: احمد ابوالقاسمی، محمد حسین سعیدیان، محمدرضا پورزرگری، صالح اطهری فرد، مهدی غلام نژاد، مهدی کاشیان، جواد ملازاده و علی احمدی و خانم ها: فتحی زاده، جلالی فر، نجفی، جعفری، سمائی، پورغلام، شعفی زاده و خدادادی اساتید حاضر در این مراسم هستند.

شرکت جهت استماع و یا در صورت تمایل امکان تلاوت برای عموم آزاد است و رفع اشکال توسط استاد (در دو جلسه مجزا ویژه خواهران و برادران) صورت می گیرد.

علاقمندان می توانند جهت حضور در این مراسم آنلاین، تصویری و تعاملی به نشانی http://iauec.ac.ir/jozkhani مراجعه کنند.