تدبیر خداوندی برای دریاچه ارومیه/حال خوب دریاچه در بهار

به گزارش خبرنگار مهر، حال دریاچه ارومیه با افزایش بارشهای بهاری خوب است و این روزها وضعیت پرآبی در این دریاچه شاهد هستیم.
دریاچه ارومیه که تا چند سال پیش در آستانه خشک شدن کامل قرار داشت و بهعنوان تهدید جدی محیط زیست استانهای شمال غرب کشور مطرح بود، حالا در ۲ سال اخیر با افزایش بارشها و اقدامات ستاد احیای جان تازهای گرفته است.
سطح آب دریاچه ارومیه تا حدی بالا رفته که موجب شناور شدن کشتی آرتمیا پس از سالها در این دریاچه شده است. سال گذشته بود که با افزایش ارتفاع آب دریاچه، موتورهای این کشتی پس از سالها بار دیگر به غرش درآمد و امسال نیز در این روزها همزمان با افزایش حجم آب و با مواج شدن نگین فیروزهای شمالغرب ایران، کشتی آرتمیا بار دیگر شناور شده است.
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