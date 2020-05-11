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۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۱:۴۴

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تدبیر خداوندی برای دریاچه ارومیه/حال خوب دریاچه در بهار

تدبیر خداوندی برای دریاچه ارومیه/حال خوب دریاچه در بهار

تبریز- دریاچه ارومیه در این روزهای بهاری که شاهد بارش باران در برخی مناطق سطح حوزه این دریاچه در استان آذربایجان شرقی هستیم حال خوبی دارد.

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به گزارش خبرنگار مهر، حال دریاچه ارومیه با افزایش بارش‌های بهاری خوب است و این روزها وضعیت پرآبی در این دریاچه شاهد هستیم.

دریاچه ارومیه که تا چند سال پیش در آستانه خشک شدن کامل قرار داشت و به‌عنوان تهدید جدی محیط زیست استان‌های شمال غرب کشور مطرح بود، حالا در ۲ سال اخیر با افزایش بارش‌ها و اقدامات ستاد احیای جان تازه‌ای گرفته است.

سطح آب دریاچه ارومیه تا حدی بالا رفته که موجب شناور شدن کشتی آرتمیا پس از سال‌ها در این دریاچه شده است. سال گذشته بود که با افزایش ارتفاع آب دریاچه، موتورهای این کشتی پس از سال‌ها بار دیگر به غرش درآمد و امسال نیز در این روزها هم‌زمان با افزایش حجم آب و با مواج شدن نگین فیروزه‌ای شمال‌غرب ایران، کشتی آرتمیا بار دیگر شناور شده است.

کد مطلب 4921866

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    نظرات

    • IR ۱۳:۱۶ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۲
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      خدایا شکرت 17
    • علی اصغر IR ۰۱:۱۹ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۳
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      خدا را شکر به تک تک قطرهای این دریاچه که بار دیگر به لطف خداوند زنده شد خداوندا شکرت خداوند شکرت که دوباره این نعمت الهی را به ما بازگرداندی
    • خضر IR ۰۸:۰۲ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۳
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      احسنت، رحمت و تدبیر الهی، نه اقدامات دولت اگر کسی ادعا کند کار دولت و ستاد احیا بود همان خدا که خشک را زنده کرد، زنده ها رو هم خشک خواهد کرد. ان شاء الله
    • DE ۰۸:۳۲ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۳
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      بکوری چشم تخریبگران محیط زیست ایران در این چند ساله، خداوند مرحمت فرموده است.

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