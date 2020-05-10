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۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۴:۰۸

دادستان کرمانشاه:

کرمانشاه باید اسوه صلح و سازش باشد

کرمانشاه باید اسوه صلح و سازش باشد

کرمانشاه- دادستان عمومی و انقلاب اسلامی استان کرمانشاه گفت: تلاش می‌کنیم تا کرمانشاه همچنان که در پهلوانی و مهمان نوازی اسوه است، نمونه و اسوه‌ای برای سازش شود.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام کرمی ظهر امروز یکشنبه در اولین همایش «طلایه داران صلح» که در دادگستری استان کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: به طور قطع سازش برکاتی دارد که اولین آن رقیق شدن قلب مسلمانان است و سبب می‌شود حق و عدالت را بهتر بپذیرند و آثار معنوی بسیاری بر آن مترتب خواهد بود.

دادستان عمومی و انقلاب اسلامی استان کرمانشاه افزود: در جلسات قصاصی که برگزار شد اولیای دم از قصاص گذشتند و پس از گذشت چنان نشاط معنوی در آنها به وجود می‌آمد که قابل وصف نیست.

وی خاطرنشان کرد: در بسیاری از جرایمی که اتفاق می‌افتد پس از اینکه حکم صادر شود به ظاهر پرونده حقوقی بسته می‌شود، اما پرونده کینه و عداوت بسته نخواهد شد.

کرمی گفت: بیش از ۹۰ درصد تیراندازی‌های مبهمی که در شهرها شاهد آن هستیم ناشی از عداوت‌ها و بسته نشدن درهای کینه مردم بر روی یکدیگر است.

دادستان عمومی و انقلاب اسلامی استان کرمانشاه اظهار داشت: بارها شاهد بودیم که برای ارزش‌های مالی کم قتل‌های بسیاری رخ داده است که این با فرهنگ دینی اسلام منافات دارد.

کرمی افزود: برای به صلح و سازش کشاندن تمام پرونده‌های استان کرمانشاه کمر همت بستیم و همه تلاش خود را در این زمینه به کار خواهیم گرفت و از کسانی که قصد یاری ما را در این زمینه دارند با آغوش گرم استقبال می‌کنیم.

وی گفت: تلاش می‌کنیم تا استان کرمانشاه همچنان که در پهلوانی و مهمان نوازی اسوه هستند، نمونه و اسوه‌ای برای سازش شوند.

کد مطلب 4921890

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