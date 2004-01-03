كالا برگ مرحله دوازدهم ميان اتباع خارجي مقيم ايران توزيع مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر، با تصويب شوراي اقتصاد ، كالابرگ مرحله دوازدهم ميان اتباع خارجي داراي كارت هويت و همچنين دانشجويان و طلاب خارجي مقيم ايران با رعايت تصويب نامه شماره 2269/ ت 28416 ه. مورخ 22/1/1382 هيات وزيران صورت مي گيرد.

بر اساس اعلام سازمان مديريت و برنامه ريزي ، بار مالي ناشي از توزيع كالاهاي اساسي كالابرگي ميان اتباع خارجي فوق الذكر، از محل اعتبارات يارانه هاي كالاهاي اساسي تامين و پرداخت خواهد شد.

اين تصويب نامه در تاريخ 1/10/1382 به وزارتخانه هاي بازرگاني و كشورو ستاد بسيج اقتصادي كشورابلاغ شده است.