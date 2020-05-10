۱۶۰ هزار نفر برای دریافت بیمه بیکاری در استان تهران ثبت نام کردند

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی ظهر یکشنبه در حاشیه جلسه ویدئو کنفرانس که در محضر مقام معظم رهبری و با حضور رئیس جمهور و اعضای این ستاد، استانداران و ستادهای استانی سراسر کشور برگزار شد، در جمع خبرنگاران با اشاره به بازگشایی مدارس از ۲۷ اردیبهشت ماه اظهار داشت: طبق تصمیم ستاد ملی کرونا مدارسی که مشکلی به لحاظ رعایت پروتکل‌های بهداشتی ندارند، می‌توانند شروع به فعالیت و دانش آموزان برای رفع ایراد و اشکالات درسی به مدارس مراجعه کنند، منتهی هیچ اجباری برای حضور دانش آموزان وجود ندارد.

وی همچنین با اشاره به فعالیت هیأت و مساجد برای عزاداری شب‌های احیا بیان کرد: طبق هماهنگی‌های صورت گرفته حدود ۲۰ تا ۳۰ مسجد و حسینیه به صورت مجازی برنامه اجرا می‌کنند که با هماهنگی صداوسیما مراسم‌های آنها از طریق رسانه ملی پخش می‌شود.

استاندار تهران افزود: مردم همواره باید نسبت به رعایت پروتکل‌های بهداشتی و دستورالعمل‌های پیشگیری از ویروس کرونا حساسیت داشته باشند، چرا که بازگشایی برخی اصناف به معنای عادی شرایط نیست و کماکان امکان پیک مجدد این بیماری وجود دارد.

محسنی بندپی سپس با اشاره به وضعیت درخواست بیمه بیکاری در استان تهران خاطرنشان کرد: تاکنون حدود ۱۶۰ هزار نفر ثبت نام کردند که از صندوق توسعه ملی نیز اعتباری برای آن در نظر گرفته شده که در اختیار آنها قرار می‌گیرد و به متقاضیان پرداخت می‌شود.

