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۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۶:۲۷

تحلیلگر سعودی:

عربستان باید با اسرائیل روابط برقرار کند

عربستان باید با اسرائیل روابط برقرار کند

تحلیلگر سعودی مجددا بر ضرورت برقراری روابط میان عربستان و رژیم صهیونیستی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، عبدالحمید الغبین تحلیلگر سعودی مجددا بر ضرورت برقراری روابط میان عربستان و رژیم صهیونیستی تاکید کرد.

وی در گفتگویی در بی بی سی اعلام کرد: عربستان باید روابط خود را طبق منافع خود تنظیم کند.

الغبین گفت: از بُعد راهبردی و اقتصادی و از حیث آینده نگری باید ما روابط با اسرائیل داشته باشیم! عربستان می تواند از اسرائیل بهره ببرد زیرا پیشرفته است! زمان آن رسیده است که عقل بر عاطفه غلبه کند.

گفتنی است که این تحلیلگر سعودی قبلا هم  مدعی شده بود: «آرمان فلسطین در برابر دادگاه زمان شکست خورده است. ضرورت روبرو شدن با متغیرات در خاورمیانه ضروری است به ویژه با توجه با طرح ایرانی-ترکیه‌ای در منطقه. باید از خواب وخیال دست برداریم. موضوع فلسطین برای همیشه تمام شده است و همه باید واقعیت را به خاطر صلح در منطقه بپذیرند. فلسطینی‌ها باید اذعان کنند که در برابر دادگاه زمان شکست خورده اند و موضوع آن تمام شده است و بپذیرند که یا اسرائیلی باشند یا به اردن بروند و این واقعیت است و عادی سازی حتمی است. افکار عمومی در کشورهای خلیج فارس خواهان صلح هستند و از خطرناک بودن طرح ایرانی-ترکیه‌ای مطلع هستند».

کد مطلب 4922044

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