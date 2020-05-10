تازه واردان بازار بورس هوشیار باشند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار محمدرضا مقیمی در خصوص راه اندازی پلیس امنیت اقتصادی اظهار داشت: لزوم تشکیل پلیس امنیت اقتصادی بر مبنای پیشگیری از جرایم اقتصادی بوده و این پلیس مأموریت دارد سیاست و خط مشی و نیز دستورالعملها را تبیین کند و همه این ها به پیش بینی، پیشگیری، کنترل، شناسایی، مقابله و کشف جرایم اقتصادی ختم میشود.
وی افزود: با توجه به استقبال مردم از بازار بورس، پلیس امنیت اقتصادی تلاش میکند با توجه به اشراف اطلاعاتی که دارد چالشهای پیش روی بازار بورس و سرمایه را رصد کند تا از هرگونه سوءاستفادههای احتمالی از سوی افراد سودجو در این بازار جلوگیری شود، به همین خاطر است که پلیس امنیت اقتصادی با حساسیت بیشتری موضوع بورس را دنبال میکند.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا خاطرنشان کرد: در بحث بورس و ورود نقدینگی آنچه که پر اهمیت جلوه میکند این است که تعدادی از سهامداران با سرمایه و پول کمی که فراهم کرده اند و شاید آگاهی چندانی هم از بازار بورس ندارد، به عنوان تازه واردان، وارد عرصه بورس شده و فعالیت اقتصادی خود را شروع کرده اند.
سردار مقیمی تاکید کرد: برای آنکه تازه واردان بازار بورس عاقبت اقتصادی ناخوشایندی نداشته باشند از رفتارهای هیجانی پرهیز کرده و حتماً زیر نظر کارشناسان باتجربه در سازمان بورس فعالیت اقتصادی خود را گسترش دهند.
وی در ادامه از مسئولان خواست: با توجه به اینکه حجم زیادی از مردم وارد بورس شده اند مسئولان میتوانند با استفاده از رسانههای دیداری و شنیداری مردم را از چالشهای پیش رو آگاه ساخته و هشدارهای لازم را ارائه دهند چراکه بازار بورس به دلیل نوسانات، جذابیت دارد و ورود افراد غیر حرفه ای باعث نگرانی خواهد شد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا خاطرنشان کرد: از آنجایی که بازار بورس زودبازده نیست سهامداران نباید بهطور ناخواسته و ناآگاهانه با تمام داراییهای خود وارد بورس شوند و از طرفی هم مسئولان سعی کنند با نظارت دقیق و بیشتر بر دامنه نوسانات و جلوگیری از افزایش بی رویه و ارائه آموزشهای لازم به دوستداران بازار بورس به هموطنان در انتخاب درست خود کمک کنند تا روزهای خوبی را در رونق بورس داشته باشیم و از ایجاد نارضایتی جلوگیری کنیم.
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