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۵ خرداد ۱۳۸۶، ۷:۵۸

در سومین روز سفر به استان اصفهان؛

رئیس جمهور امروز با مردم 6 شهر استان اصفهان دیدار می‌کند

رئیس جمهور امروز در سومین روز سفر به استان اصفهان، طبق برنامه ‌اعلام شده با مردم 6 شهرستان این استان، دیدار می‌کند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به استان اصفهان دکتر محمود احمدی نژاد امروز ابتدا قرار است به نائین در شرق استان اصفهان سفر کند، و سپس در جمع مردم شهرستانهای اردستان ، نطنز، آران و بیدگل ، کاشان و برخوار و میمه حضور یابد.

رئیس جمهوری روز گذشته میهمان مردم غرب استان اصفهان بود و با اهالی شهرستانهای گلپایگان، خوانسار، فریدن ، فریدونشهر و چادگان استان اصفهان و شهرستان کوهرنگ استان چهار محال و بختیاری دیدار کرد.

دکتر احمدی نژاد شب گذشته نیز با منتخبان و مدیران استان اصفهان دیدار و گفتگو کرد.

رئیس جمهور، روز پنجشنبه در نخستین روز بیست و نهمین سفر استانی خود نیز با مردم شهرستانهای اصفهان و فلاورجان و خانواده‌های شهدا ، ایثارگران و جانبازان اصفهان دیدار کرد.‬

کد مطلب 492213

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