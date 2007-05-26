به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به استان اصفهان دکتر محمود احمدی نژاد امروز ابتدا قرار است به نائین در شرق استان اصفهان سفر کند، و سپس در جمع مردم شهرستانهای اردستان ، نطنز، آران و بیدگل ، کاشان و برخوار و میمه حضور یابد.

رئیس جمهوری روز گذشته میهمان مردم غرب استان اصفهان بود و با اهالی شهرستانهای گلپایگان، خوانسار، فریدن ، فریدونشهر و چادگان استان اصفهان و شهرستان کوهرنگ استان چهار محال و بختیاری دیدار کرد.

دکتر احمدی نژاد شب گذشته نیز با منتخبان و مدیران استان اصفهان دیدار و گفتگو کرد.

رئیس جمهور، روز پنجشنبه در نخستین روز بیست و نهمین سفر استانی خود نیز با مردم شهرستانهای اصفهان و فلاورجان و خانواده‌های شهدا ، ایثارگران و جانبازان اصفهان دیدار کرد.‬