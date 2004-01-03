از كارهادي ساعي تعجب نكردم

سيدمحمد پولاد گررييس فدراسيون تكواندوبابيان مطلب فوق افزود: ساعي درخانواده اي متوسط وبا درد ورنج پرورش يافته وبه خوبي ازآلام مردم بم آگاه است وبه همين خاطردست به اين كار بزرگ زد ومن ازاين كار اوتعجب نكردم.

وي افزود:عشق اوبه مردم بركسي پوشيده نيست ومن به آن اطمينان داشتم، اما درجه آن را نمي دانستم كه با اين حركت پي به روح بزرگ او بردم. او اين كار را بي ريا انجام داد وحركت اومي تواند براي تمام ورزشكاران الگوباشد، ساعي ازارزشمندترين داشته هاي خود براي كمك به مردم خود دريغ نكرد تا آنها درآسايش باشند.