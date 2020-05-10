میراث دار نسل سوم کتابفروشی محمدی شیراز درگذشت

به گزارش خبرنگار مهر، محمدی که از پیشکسوتان نشر و کتاب استان فارس به شمار می‌رفت و از نسل سوم خاندان محمدی بود که در کسوت کتابفروشی قرار داشت، پس از ایست قلبی در شیراز درگذشت.

محمد محمدی از ١٠ سالگی کار چاپ و نشر را در شیراز آغاز کرد و کتابفروشی را ادامه داد؛ کتابفروشی محمدی شیراز، در سال ۱۲۷۰ یعنی ۱۲۹ سال پیش توسط محمدهادی محمدی معروف به شیرازی شروع به کار کرد. این کتابفروشی چهار نسل است که به کار خود ادامه می‌دهد. پدر پدربزرگ مدیر کنونی کتابفروشی محمدی در زمان قاجاریه چاپخانه سنگی را از بمبئی هندوستان وارد شیراز کرد که در آن روزگار کاری بسیار سخت و طاقت‌فرسا بود و کار چاپ و نشر و کتابفروشی از آن روزگار شروع شد.

بهنام محمدی، فرزند این کتابفروش پیرامون مراسم یادمان این پیشکسوت فرهنگی شیراز، گفت: با توجه به شرایطی که وجود دارد مراسمی برگزار نخواهد شد و هزینه‌های بزرگداشت آن مرحوم صرف امور خیریه می‌شود.

محمدی، اعلام کرد: پیکر مرحوم محمد محمدی روز سه‌شنبه ۲۳ اردیبهشت ماه در گورستان شاه داعی الله شیراز به خاک سپرده خواهد شد.

پیام تسلیت مدیرکل فرهنگ و ارشاد فارس درپی درگذشت کتابفروش پیشکسوت شیرازی

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس طی پیامی در گذشت محمد محمدی، ناشر و کتابفروش پیشکسوت شیرازی و نام آشنای دیار فارس که مدیریت کتابفروشی محمدی شیراز را برعهده داشت به جامعه فرهنگی و به ویژه خانواده ایشان تسلیت گفت.

صابر سهرابی گفت: هرگاه همت مدیریت کتابفروشی محمدی شیراز که بیش از ۸۰ سال را در حوزه ترویج کتاب و کتابخوانی می‌شنویم بر این باوریم که تلاش و علاقه ایشان دارای تأثیرات قابل توجهی در حوزه فرهنگ کتاب داشته و شناسنامه آشکاری از شهر و دیارش در مقوله نشر و فروش کتاب با خود همراه دارد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با ابراز اندوه از فقدان این کتابفروش نام آشنا که در خانواده‌ای اصیل و سرشناس از اهالی شیراز چشم به جهان گشوده و از نسل سوم خاندان محمدی در کار چاپ و نشر و کتابفروشی بوده است، گفت: فعالیت‌های فرهنگی او مایه بسی مباهات و افتخار است، چرا که عمر پربار خود را در راه خدمت به فرهنگ و گسترش و اهمیت به کتاب و کتابخوانی این سرزمین صرف کرد و گام‌های مؤثری برداشت.

سهرابی در پایان یادآوری کرد: جای خالی این ناشر و کتابفروش فرزانه که هم اکنون کتابفروشی او با هدایت فرزندش بهنام محمدی به کار خود ادامه می‌دهد و برگزیده کشوری نیز بوده است، برای همیشه در شیراز و فارس احساس می‌شود و این ضایعه اسفناک را به بازماندگان، جامعه ناشران و کتابفروشان تسلیت عرض می‌دارم و از خدای متعال امیدوارم روحش را قرین آمرزش و آرامش ابدی نماید.