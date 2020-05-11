به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، اگر بدانید در زندگی هدفتان چیست با تمرکز بیشتری میتوانید در مسیر خود پیش بروید. (اگر هنوز هم نمیدانید شغل رویایی شما چیست، برای یافتن آن مراحل زیر را دنبال کنید). هنگامی که شغل مورد نظر خود را مشخص کردید، مرحله بعدی این است که با آمادگی کامل به سمت آن بروید و این جایی است که رزومه قوی ارزش خود را نشان میدهد. در این مقاله فرض ما این است که شما با اصول پایهای رزومهنویسی آشنا هستید و به احتمال زیاد میدانید که باید نام، اطلاعات تماس و سوابق شغلی خود را در آن درج کنید، اما هنگامی که بهدنبال شغل رویایی خود هستید، آشنایی با اصول پایهای رزومهنویسی کافی نیست. با اینحال میتوانید با بهکارگیری این ۶ ترفند پیشنهادی کاربوم، فرم و محتوای رزومه خود را نسبت به رزومه سایر متقاضیان برجستهتر کنید.
۱. تحقیق شغلی انجام دهید
فرستادن رزومههای شغلی مشابه کار سختی نیست و تشخیص متناسب بودن یا نبودن آن با شغل موردنظر برای کارفرمایان کار آسانی است. اگر به دنبال شغل رویایی خود هستید پس زمان و انرژی خود را صرف ساختن و نوشتن رزومهای متناسب با شغل مورد نظر خود کنید. در اینجا چگونگی بررسی همهجانبه آن را خواهیم خواند.
· سعی کنید نحوه رسیدگی به رزومه خود را بررسی کنید. آیا نیروی انسانی آن را بررسی میکند یا الگوریتمهای رایانهای؟ در حالت اول، تحقیقاتی در مورد کسی که رزومه شما را بررسی خواهد کرد انجام دهید و متناسب با شرایط آنها رزومه خود را تنظیم کنید. در حالت دوم تمرکز خود را روی استفاده از کلمات کلیدی معطوف کنید.
· آگهی استخدام را بهخوبی مطالعه کنید و شرایطی که با مهارتهای شما مطابقت دارد را یادداشت کنید. سپس در رزومه خود بر آن مهارتها تأکید کنید.
· آگهی استخدام را مرور کنید و کلمات کلیدی خاص آن شغل را (مانند توانایی مستقل کارکردن یا تسلط بر نرمافزارهای مایکروسافت آفیس) را مشخص کنید. سپس از آن کلمات در کل رزومه خود استفاده کنید.
۲. بهترین انتخاب را انجام دهید
موضوعی که بیشترین تأثیر را در متناسب کردن رزومه با شغل موردنظرتان دارد، داشتن دید گزینشی در طرح موارد در رزومه است. اگر سالها سابقه کار دارید، پس لیستی طولانی از کارها و دستاوردهایی که میتوان در رزومه گنجاند را جمع کردهاید. اما هرچیزی را که دم دستتان است را در رزومه خود نگنجانید. زیرا این کار باعث میشود تطبیق مهارتهای مورد نیاز مناسب هر شغل برای کسانی که رزومه شما را بررسی میکنند سخت شود. بهجای آن از رزومه کاری خود برای برجسته کردن مهارتها و تجربههایی که بیشترین کاربرد را دارند استفاده کنید. همچنین هدف خود را روی برجسته کردن دستاوردهایتان متمرکز کنید تا به موفقیت شما در برابر دیگر متقاضیان کمک کند.
۳. موفقیت خود را نشان دهید
بسیاری از مردم بهجای اینکه دستاوردهای خود را نشان دهند، روی وظایف خود در شغل قبلی تأکید میکنند. نوشتن اینکه رهبری تیم فروش را به عهده داشتهاید یک چیز است و نوشتن اینکه تیمی از ۱۲ متخصص فروش را طی ۲ سال به رشد ۳۴ درصدی هدایت کردید یک چیز دیگر است. مورد اول مبهم است و میتواند موارد مختلفی را شامل شود. مورد دوم تصویری واضحتر از آنچه در آن توانایی دارید به استخدامکنندگان میدهد. در صورت امکان از اعداد استفاده کنید تا دستاوردهای خود را بیشتر به نمایش بگذارید. همیشه بر جزئیات نسبت به کلیات تأکید و تمرکز بیشتری داشته باشید. این روشی ساده اما قدرتمند است که به دیده شدن بیش از پیش شما کمک میکند.
۴. زیادهگویی را کنار بگذارید
هنگامی که میخواهید همه مهارتها و تجربههای شغلی خود را در یک یا دو صفحه در رزومه بگنجانید هر کلمه در جای خود مهم است. رزومه خود را به دقت بررسی کنید و کلمات مبهم و عمومی را حذف کنید و آنها را با اصطلاحهایی که شما را بهعنوان یک کارگر معرفی میکند عوض کنید. سعی کنید افعال یکدست و مبهم مانند «بودم» یا «انجام دادم» را با افعال عملی مانند «مستقر کردن» یا «طراحی کردن» جایگزین کنید.
۵. رزومه خود را خوانا بنویسید
اگر محتوای رزومه شما با مطالب گیجکننده، بینظم یا بهصورتی ارائه شود که خواندن آن سخت باشد شما شانس زیادی برای گرفتن قرار مصاحبه نخواهید داشت. چیزی که مهم است قالب انتخابی شما در رزومه است. در اینجا چند نکته برای ساختن رزومهای خوانا آورده شده است:
· از آنجا که بیشتر استخدامکنندگان به صورت اجمالی رزومه شما را میخوانند از کلمات برجسته، موارد ستارهدار و دیگر سبکهای ادبی که به آسانتر شدن رزومه شما کمک کند به صورت مداوم در رزومه خود استفاده کنید.
· فاصلهگذاری و استفاده از فونت مناسب را رعایت کنید.
· از نام کامل مانند pdf «رزومه_علی_احمدی» استفاده کنید تا استخدامکنندگان رزومه شما را راحت پیدا کنند.
· رزومه را به صورت PDF ذخیره و ارسال کنید تا اگر شخصی قصد چاپ آن را داشت قالب بندی آن حفظ شود.
۶. از دیگران کمک بگیرید
راهکارهای موجود در این لیست برای برخی افراد آسانتر خواهد بود. به عنوان مثال کسانی که در زمینههایی مانند بازاریابی کار میکنند راحت تر میتوانند در رزومه خود دست ببرند. حتی خبرهترین نویسنده هم ممکن است برای شناسایی بهترین مهارتها و چگونگی قالببندی رزومه خود تلاش کند. به همین دلیل است که میتوان از دیگران خواست شما را راهنمایی کنند.
کار کردن با یک شخص حرفهای میتواند هم آرامش فکری و هم دیدی وسیعتر به شغل موردنظر را به شما دهد. این کار ارزش سرمایهگذاری را دارد و در طول زمان نتیجه مفیدی خواهد داد. مراجعه به متخصصینی که به شما در مسیر شغلی کمک کنند میتواند رزومهای مناسب و متناسب با مصاحبه مورد انتظار را به شما بدهد.
جمع بندی
رزومه تنها عاملی نیست که به شما کمک میکند تا شغل مورد انتظار خود را بدست آورید. شما باید بهترین عملکرد خود را برای هر مرحله از این فرایند به اجرا بگذارید. کاری که یک رزومه باکیفیت انجام میدهد این است که به شما شانسی برای درخشش در مصاحبه میدهد. آن تکههای دوتایی پازل را به هم بچسبانید و آنگاه خواهید دید که بهدست آوردن شغل رویاییتان کار سختی نخواهد بود. اما پیش از این به سایت کاربوم بروید و با استفاده از این ترفندها رزومهتان را بنویسید و بعد برای آگهیهای استخدام اصفهان یا تهران یا آگهی استخدام شغل رویاییتان درخواست بفرستید.
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