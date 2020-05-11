  1. استانها
  2. کردستان
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۰:۱۸

مدیرعامل شرکت آبفا کردستان:

شبکه توزیع آب کردستان طی سال گذشته ۴۳ کیلومتر توسعه یافت

شبکه توزیع آب کردستان طی سال گذشته ۴۳ کیلومتر توسعه یافت

سنندج - مدیرعامل شرکت آبفا کردستان گفت: در سال گذشته میزان اصلاح شبکه‌های آب در استان ۲۷.۵ کیلومتر و میزان توسعه شبکه‌های توزیع آب نیز ۴۳ کیلومتر بوده است.

محمدحسین محمدی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: حداکثر ظرفیت منابع تأمین آب در استان ۱۵۶ میلیون مترمکعب در سال و حجم آب تولیدی بیش از ۱۱۷ میلیون مترمکعب در سال است.

وی افزود: طول شبکه توزیع آب چهار هزار و ۸۰۰ کیلومتر، طول خطوط انتقال آب ۴۰۰ کیلومتر، تعداد تصفیه خانه‌های آب در دست بهره برداری پنج واحد با ظرفیت تصفیه ۳۰۴ هزار مترمکعب در شبانه روز است.

مدیرعامل شرکت آبفا کردستان ادامه داد: همچنین تعداد تصفیه خانه‌های آب در دست اجرا دو واحد با ظرفیت بیش از ۲۱ هزار مترمکعب در شبانه روز و تعداد آزمایشگاه‌های آب ۱۵ واحد است.

محمدی یادآور شد: در سال گذشته میزان اصلاح و بازسازی شبکه توزیع آب ۲۷.۵ کیلومتر و میزان توسعه شبکه توزیع آب ۴۳ کیلومتر بوده است.

وی بیان کرد: اصلاح و توسعه شبکه‌های آب با هدف جلوگیری از هدر رفت آب، تثبیت شبکه، پایداری در تأمین آب شهروندان، توسعه خدمات رسانی به مشترکین جدید، تحت پوشش قرار دادن شهرک‌ها و مناطق جدیدالاحداث انجام می‌شود.

کد مطلب 4922316

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها