شبکه توزیع آب کردستان طی سال گذشته ۴۳ کیلومتر توسعه یافت

محمدحسین محمدی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: حداکثر ظرفیت منابع تأمین آب در استان ۱۵۶ میلیون مترمکعب در سال و حجم آب تولیدی بیش از ۱۱۷ میلیون مترمکعب در سال است.

وی افزود: طول شبکه توزیع آب چهار هزار و ۸۰۰ کیلومتر، طول خطوط انتقال آب ۴۰۰ کیلومتر، تعداد تصفیه خانه‌های آب در دست بهره برداری پنج واحد با ظرفیت تصفیه ۳۰۴ هزار مترمکعب در شبانه روز است.

مدیرعامل شرکت آبفا کردستان ادامه داد: همچنین تعداد تصفیه خانه‌های آب در دست اجرا دو واحد با ظرفیت بیش از ۲۱ هزار مترمکعب در شبانه روز و تعداد آزمایشگاه‌های آب ۱۵ واحد است.

محمدی یادآور شد: در سال گذشته میزان اصلاح و بازسازی شبکه توزیع آب ۲۷.۵ کیلومتر و میزان توسعه شبکه توزیع آب ۴۳ کیلومتر بوده است.

وی بیان کرد: اصلاح و توسعه شبکه‌های آب با هدف جلوگیری از هدر رفت آب، تثبیت شبکه، پایداری در تأمین آب شهروندان، توسعه خدمات رسانی به مشترکین جدید، تحت پوشش قرار دادن شهرک‌ها و مناطق جدیدالاحداث انجام می‌شود.