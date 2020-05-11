بررسی شرایط کرونایی ورزشکاران پارالمپیکی ایران با «پیامک»

به گزارش خبرنگار مهر، بحران ادامه دار کرونا و فراگیری این ویروس، بخشی از اقدامات پزشکی کمیته ملی پارالمپیک در رابطه با بازی های پارالمپیک توکیو و بررسی سلامت ورزشکاران اعزامی به این بازی ها را به بررسی علائم آن در میان این دسته ورزشکاران معطوف کرده است.

این اقدام از طریق ارسال «پیامک» به ورزشکاران مربوطه و پاسخی دریافتی از آنها پیگیری می شود.

زهرا چابکی رئیس کمیته پزشکی کمیته ملی پارالمپیک در گفتگو با خبرنگار مهر در این زمینه گفت: تعداد ورزشکاران پارالمپیکی که ساکن تهران باشند، کم هستند. بیشتر این ورزشکاران در شهرستان‌ها اقامت دارند و به همین دلیل امکان اینکه به صورت مستقیم وضعیت تک تک آنها را رصد و بررسی کنیم، ممکن نیست. از همین رو از طریق ارسال پیامک و هماهنگی با مراکز غربالگری کرونا، وضعیت سلامت ورزشکاران‌مان به جهت ابتلا یا عدم ابتلا به این ویروس را بررسی می کنیم.

وی در توضیح چگونگی این بررسی گفت: ورزشکارانی که در فهرست بلند اعزام به به بازی های پارالمپیک توکیو قرار دارند، ورزشکار مخاطب ما در این طرح به حساب می آیند. کمیته ملی پارالمپیک هر دو هفته یکبار به این ورزشکاران پیامک هایی ارسال می کند و با طرح موارد و پرسش هایی، پیگیر وضعیت کرونایی آنها می شود. پاسخ هایی که این ورزشکاران به ما ارسال می کنند ملاک عمل قرار می گیرد.

رئیس کمیته پزشکی کمیته ملی پارالمپیک تاکید کرد: اگر پاسخ های دریافتی حاکی از عدم ابتلا به نشانه های کرونا باشد که اقدام خاصی انجام نمی شود اما در غیر این صورت، ورزشکار مربوطه به عنوان یک فرد مشکوک مبتلا به ویروس کرونا به مراکز غربالگری کرونا در شهرستان محل اقامتش ارجاع داده می شود تا معاینات تخصصی لازم در مورد وی صورت بگیرد. در این زمینه با مراکز بهداشتی و غربالگری کرونا در شهرستان ها هماهنگی های لازم انجام شده است.

به گفته چابکی تا به امروز به غیر از دو ورزشکار پارادوومیدانی و پاراوزنه برداری، مورد مشکوری در میان دیگر ورزشکاران دیده نشده است.

وی با یادآوری اینکه این دو ورزشکار هم رو دوره نقاهت رو پشت سر گذاشته و در سلامت کامل به سر می برند، خاطرنشان کرد: با همکاری فدراسیون پزشکی ورزشی تمام اقدامات لازم و نتیجه بخش در مورد این دو ورزشکار انجام شد. تمام علائم ابتلا در آنها از بین رفته و هیچ خطر دیگری از حیث آلوده بودن به ویروس کرونا آنها را تهدید نمی کند.

رئیس کمیته پزشکی کمیته ملی پارالمپیک همچنین تاکید کرذ: از اسفندماه سال گذشته و از طریق کانال واتساپی تشکیل اطلاع رسانی های لازم و به روز در مورد ویروس کرونا، علائم آن و راه های پیشگیری از ابتلا به آن برای ورزشکاران پارالمپیکی انجام می شود. این اطلاعات روزانه و از این طریق در اختیارشان گذاشته می شود.