به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی نوروزپور صبح دوشنبه در نشستی با خبرنگاران به میزبانی کمیته امداد بیارجمند با بیان اینکه در سال گذشته ۱۷۰ طرح اشتغالزا با اعتبار شش میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برای مددجویان ایجاد شده است، بیان کرد: در سال گذشته همچنین ۶۵ نفر آموزش اشتغال‌زایی دیدند و ۵۷ طرح پایدار اشتغال‌زایی با تعامل فنی و حرفه‌ای اجرا شد.

وی افزود: پیش بینی می‌شود در سال جاری اجرای ۳۰۰ طرح اشتغال‌زایی با اعتبار هشت میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در بخش بیارجمند صورت گیرد.

رئیس کمیته امداد بیارجمند ضمن بیان اینکه توزیع هفت هزار پرس غذای گرم در طرح اطعام مهدوی در این بخش پیش بینی شده است، بیان کرد: تاکنون سه هزار پرس غذای گرم بین نیازمندان توزیع شده است.

نوروز پور با بیان اینکه در قالب این طرح و با همکاری و تفاهم‌نامه با آموزش و پرورش قرار است یک هزار پرس غذای گرم بین دانش آموزان نیازمند بیارجمند توزیع شود، افزود: خوشبختانه مردم و خیران کمک خوبی برای اجرای این طرح داشته‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، بیارجمند یک هزار و ۲۰۰ خانواده تحت پوشش کمیته امداد دارد.