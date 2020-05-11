نشست روسای فدراسیون‌ کشتی و کوهنوردی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون کشتی، در این جلسه در مورد برداشتن دیوار صخره نوردی که موجب مسدود شدن پنجره های سالن کشتی توفیق جهانبخت و متعاقب آن نم‌دار شدن و تخریب دیوارها و کف سالن و مستهلک شدن این سالن قدیمی شده بود، بحث و تبادل نظر شد.

با توجه به پیگیری های مکرر فدراسیون کشتی در نهایت مقرر شد به دلیل اینکه فدراسیون کشتی بازسازی و نوسازی کامل این سالن را در دستور کار دارد، فضای دیگری نیز در اختیار فدراسیون کوهنوردی قرار گرفته، تا پایان شهریورماه مورد تجهیز و تعمیر صورت گیرد. بطوریکه دیواره صخره نوردی جمع آوری شود تا مجدداً پنجره های سالن توفیق جهان بخت پس از ۱۲ سال باز شده و تهویه هوای مناسب در آن صورت گیرد.