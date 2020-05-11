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۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۱:۱۷

در گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مطرح شد؛

تخلف دو شرکت خودروسازی کشور در پیش فروش خودرو

تخلف دو شرکت خودروسازی کشور در پیش فروش خودرو

مطابق با گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، شرکت‌های خودروساز ایران خودرو و سایپا در پیش فروش خودرو به مجوز قانونی توجه نکردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی در مورد بررسی اجمالی مشکلات، آسیب‌ها و چالش‌های مرتبط با صنعت خودرو (اعم از تولید و واردات) و طرز کار وزارت صنعت و شرکت‌های خودروساز داخلی در دستور کار قرار گرفت.

مطابق با این گزارش، خودروهای تولید داخل علاوه بر کیفیت پایین، مصرف سوخت و آلایندگی بسیار زیادی دارند.

همچنین دو شرکت خودروسازی سایپا و ایران خودرو در زمینه پیش فروش خودرو، ضوابط را رعایت نکرده و بسیار فراتر از مجوز خود پیش فروش کرده‌اند.

شرکت خودروسازی سایپا مجوز پیش فروش ۱۸۸ هزار دستگاه خودرو را داشته اما یک میلیون و ۱۸۸ هزار دستگاه پیش فروش کرده است و شرکت خودروسازی ایران خودرو هم مجوز پیش فروش ۱۶۳ هزار و ۸۳۰ دستگاه خودرو را داشته اما بالغ بر یک میلیون و ۱۳۲ هزار خودرو پیش فروش کرده است.

براساس این گزارش، ۴۰ درصد تصادفات جاده‌ای به دلیل ضعف بدنه خودرو بوده است. از بیش از ۱۶ هزار مرگ و میر ناشی از تصادفات جاده‌ای ۵ هزا ر و ۴۴۱ مرگ سرنشینان پراید و ۳ هزار و ۸۶۶ سرنشینان پژو ۴۰۵ بوده است.

وجود نقدینگی سرگردان، تبدیل خودرو از کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای، تحریم‌ها، ناکارآمدی شرکت‌های خودروسازی در پیش فروش‌ها، تصدی‌گری دولت، افزایش قیمت مواد مصرفی، عدم توانایی خودروسازان در تأمین نیاز مشتریان، عدم پیش‌بینی‌های لازم وزارت صمت در تعدیل قیمت‌ها، انحصاری بودن تولید خودرو و بالا نگه داشتن هزینه‌های گمرکی از عوامل افزایش قیمت خودرو است.

بهرام پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در جریان قرائت این گزارش، گفت: از مسئولان به ویژه سران سه قوه می‌خواهیم که با اجحاف آشکار خودروسازان به جان و مال و عزت مردم سریعاً برخورد کنند.

کد مطلب 4922486
زهرا علیدادی

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    نظرات

    • حمیدرضا IR ۱۹:۰۲ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۲
      0 0
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      یعنی این درسته اون ازوضعه خونه اینم ماشین خودتون می گید ماصاحبمون امام زمانه یعنی ازامام زمان خجالت نمی کشید این بلاها رو سرمردم میارید ماازآمریکابه امام زمان شکایت کنیم یا ازشما
    • محمد IR ۲۱:۴۲ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۲
      0 0
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      تا زمانی که واردات و بازار رقابتی نباشه همین داستان با شدت بیشتری وجود داره در ضمن کجای مزدا نیسان پژو رنو کیا و انواع خودروهای درجه ۳ چینی ساخت ایران است که گفته میشه شرکت های خودرو سازی و اشتغالزایی
    • بهروز IR ۰۷:۴۹ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۳
      0 0
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      حداقل این دو قاتل ساز را تعطیل کنید.قطعه ساز خوب برای هر خودروسازی میتواند قطعه بزند حتما نباید کارخانه در ایران باشد.
    • امیرعلی سردار IR ۱۲:۰۱ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۳
      0 0
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      آخرش چی تاوانش مردم بی گناه باید بدن
    • امید IR ۱۴:۳۶ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۳
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      چه عجب یکبار صداشون در اومد...لااقل فهمیدن که حضور دارن...البته فکر کنم سهم شون رو ندادن...تا چند روز دیگه حرفشون رو پس میگیرن...

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