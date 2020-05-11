تخلف دو شرکت خودروسازی کشور در پیش فروش خودرو

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی در مورد بررسی اجمالی مشکلات، آسیبها و چالشهای مرتبط با صنعت خودرو (اعم از تولید و واردات) و طرز کار وزارت صنعت و شرکتهای خودروساز داخلی در دستور کار قرار گرفت.
مطابق با این گزارش، خودروهای تولید داخل علاوه بر کیفیت پایین، مصرف سوخت و آلایندگی بسیار زیادی دارند.
همچنین دو شرکت خودروسازی سایپا و ایران خودرو در زمینه پیش فروش خودرو، ضوابط را رعایت نکرده و بسیار فراتر از مجوز خود پیش فروش کردهاند.
شرکت خودروسازی سایپا مجوز پیش فروش ۱۸۸ هزار دستگاه خودرو را داشته اما یک میلیون و ۱۸۸ هزار دستگاه پیش فروش کرده است و شرکت خودروسازی ایران خودرو هم مجوز پیش فروش ۱۶۳ هزار و ۸۳۰ دستگاه خودرو را داشته اما بالغ بر یک میلیون و ۱۳۲ هزار خودرو پیش فروش کرده است.
براساس این گزارش، ۴۰ درصد تصادفات جادهای به دلیل ضعف بدنه خودرو بوده است. از بیش از ۱۶ هزار مرگ و میر ناشی از تصادفات جادهای ۵ هزا ر و ۴۴۱ مرگ سرنشینان پراید و ۳ هزار و ۸۶۶ سرنشینان پژو ۴۰۵ بوده است.
وجود نقدینگی سرگردان، تبدیل خودرو از کالای مصرفی به کالای سرمایهای، تحریمها، ناکارآمدی شرکتهای خودروسازی در پیش فروشها، تصدیگری دولت، افزایش قیمت مواد مصرفی، عدم توانایی خودروسازان در تأمین نیاز مشتریان، عدم پیشبینیهای لازم وزارت صمت در تعدیل قیمتها، انحصاری بودن تولید خودرو و بالا نگه داشتن هزینههای گمرکی از عوامل افزایش قیمت خودرو است.
بهرام پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در جریان قرائت این گزارش، گفت: از مسئولان به ویژه سران سه قوه میخواهیم که با اجحاف آشکار خودروسازان به جان و مال و عزت مردم سریعاً برخورد کنند.
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