بی توجهی به محیط زیست و اخلال در چرخه زیستی آسیب زا است

به گزارش خبرنگار مهر، قرارگاه زیستی استان قزوین به منظور بررسی هجوم سوسک‌های سیاه گندم به شهرهای استان قزوین روز دوشنبه در استانداری تشکیل جلسه داد.

منوچهر حبیبی در این نشست اظهار داشت: با تغییرات شرایط آب و هوایی و گرم شدن دمای هوا در روزهای گذشته با هجوم غیر منتظره سوسک‌های سیاه گندم به شهرهای تاکستان و بویین زهرا مواجه شدیم که با حضور به موقع مدیران بحران و فرمانداران اقدامات خوبی صورت گرفت.

وی افزود: در موضوع حوادث غیر مترقبه هیچ حادثه‌ای نباید مورد بی توجهی مسئولان قرار گیرد و موضوعات را سبک نگیریم شاید حمله حشرات مخرب و آسیب زا نباشد اما همه ابعاد موضوع را باید در نظر گرفت و به نگرانی مردم هم توجه کرد.

حبیبی بیان کرد: در این گونه حوادث باید به سرعت پیشگیری کنیم و نگذاریم آفت به شهرهای دیگر منتقل شود و اگر ورود ما به حوادث به موقع توأم با اقدام منطقی باشد چالش‌ها کمتر می‌شود.

بی توجهی به محیط زیست آُسیب زاست

معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین اظهار داشت: از آنجا که به مسائل محیط زیست بی تفاوت هستیم و گاهی آن را نابود کرده و چرخه زیستی را آسیب می زنیم باید هر از گاهی منتظر حوادث باشیم و طبیعی است که وقتی چرخه را بر هم می زنیم آسیب‌ها جدی است.

وی گفت: نباید نظم طبیعت و چرخه آن را بر هم بریزیم و هجوم سوسک‌ها شاید تلنگری است که به محیط زیست اهمیت بیشتری دهیم و به آن حساس باشیم و مردم را از وقایع احتمالی به موقع آگاه کنیم.

حبیبی اضافه کرد: لازم است مبارزات بیولوژیک را جایگزین مبارزه خشن و شیمیایی کنیم و با اطلاع رسانی مناسب مردم را در جریان همه حوادث قرار دهیم.

وی در خصوص هجوم سوسک‌های سیاه گندم به استان گفت: مردم نگران نباشند این حشرات مضر نیستند و به صورت موقت حضور دارند و با داشتن عمر کوتاه بتدریج از شهرها خارج شده و به زیستگاه خود باز می‌گردند و نیازی به سمپاشی و مبارزه شیمیایی ندارد.

حبیبی کنترل میزان مصرف سموم شیمیایی را در صیانت از محیط زیست و کنترل برخی رویدادها مانند هجوم حشرات مؤثر دانست و خواستار رویکرد کارشناسی در مسائل مرتبط با بخش کشاورزی شد.