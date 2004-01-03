بررسي لايحه بودجه سال 1383 كل كشور

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر ، اعضاى كميسيون صنايع و معادن ، عمران و اصل نود قانون اساسي براى عضويت شش نفر يعني دو نفر ازهر يك از كميسيون هاى مذكور در كميسيون تلفيق بررسي لايحه بودجه سال آينده تصميم گيرى خواهند كرد.

بخش قابل توجهي از دستور كار جلسات كميسيونهاى تخصصي مجلس از جمله عمران ؛ قضايي و حقوقي ، فرهنگي و صنايع و معادن به بررسي تبصره هايي از لايحه بودجه سال 1383 در زير مجموعه ها و حوزه كاري آنها به همراه پيشنهادات نمايند گان مجلس اختصاص دارد.

