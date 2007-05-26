استفاده از سیستم اتوکلاو برای تهران صحیح نیست / وزارت بهداشت به روش های جامع امحاء زباله های عفونی اعتقادی ندارد

دکتر سروش مدبری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به شرایط کشور و پراکندگی جمعیت و وجود مسائل خاص پشنهاد می شود، سیستم تلفیقی اتوکلاو و زباله سوز مورد استفاده قرار گیرد، در واقع اعتقاد داریم، زباله سوز و اتوکلاو باید در کنار یکدیگر مورد استفاده قرار گیرد.

وی تصریح کرد: بارها تاکید کرده ایم که استفاده از زباله سوز برای روستاهها و شهرهای کوچک به دلیل حجم اندک پسماند بیمارستانی صحیح نیست و باید در چنین مناطقی ازروش اتوکلاو استفاده نمود.

مدبری ، در ارتباط با پیشنهاد نماینده سازمان جهانی بهداشت در خصوص پیش بینی یک منطقه کویری در مسیر تهران - اصفهان به عنوان پایلوت ، جهت بی خطر سازی زباله های بیمارستانی گفت: مشخص نیست این پیشنهاد بر اساس چه دلایلی مطرح شده است، چراکه این امر امکان پذیر نیست.

مدیر کل دفتر بررسی آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست ، با تاکید بر اینکه استفاده از سیستم اتوکلاو برای امحاء زباله های عفونی در تهران صحیح نیست افزود: مسئولان وزارت بهداشت کماکان بر استفاده از اتوکلاو تاکید دارند در حالی که این روش برای امحاء زباله های بیمارستانی در تهران جواب نمی دهد.

وی اظهار داشت: در حالی مسئولان وزارت بهداشت کماکان بر استفاده از اتوکلاو تاکید دارند که حتی در سایت سازمان بهداشت جهانی نیز قید شده که می توان در شرایطی خاص از زباله سوز استفاده کرد و در واقع باید گفت در هر بخشی از کشور همچون شمال غرب به یک زباله سوز نیاز داریم.

مدیر کل دفتر بررسی آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست خاطر نشان کرد: زباله های خطرناک دیگری به جز زباله های بیمارستانی نیز وجود دارد که باید سوزانده شود اما وزارت بهداشت اعتقادی به استفاده از روش های جامع امحاء زباله های بیمارستانی ندارد .

وی خاطر نشان کرد: سازمان محیط زیست در ارتباط با امحاء تمامی زباله ها نگاهی جامع دارد ، اما وزارت بهداشت فقط خودش را می بیند.