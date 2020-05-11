کشف بوته خشخاش و شاهدانه در گرگان/افزایش۸۸ درصدی کشفیات مواد مخدر

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رسول رضایی ظهر دوشنبه در جلسه شورای مبارزه با مواد مخدر گرگان اظهارکرد: در سال ۹۸ در راستای جمع آوری معتادان در گرگان ۸۶ فقره طرح اجرا و نسبت به سال ۹۷، حدود ۳۷۷ درصد افزایش راندمان داشتیم.

وی از اجرای ۴۰ مرحله طرح پاکسازی حاشیه مدارس خبرداد و افزود: این آمار نسبت به سال ۹۷، رشد ۱۰۰ درصدی داشته است.

رضایی ادامه داد: در سال ۹۸، در گرگان ۶۰۸ کیلو و ۵۰۰ گرم مواد مخدر سنتی کشف شده که در کشف این نوع مخدر، افزایش ۸۹ درصدی اتفاق افتاده است.

وی با اشاره به کاهش ۳۹ درصدی کشفیات مواد مخدر صنعتی، گفت: در مجموع در سال گذشته، مأموران انتظامی گرگان توانستند ۶۱۰ کیلوگرم انواع مخدر صنعتی و سنتی کشف کنند که رشد ۸۸ درصدی را نسبت به سال گذشته، نشان می دهد.

رضایی از دستگیری ۸۱۱ خرده فروش خبرداد و گفت: در ۱۷ مرحله عملیات مقابله با کشت خشخاش، افزایش ۳۰ درصدی کشفیات را داشتیم و ۷۰۰ بوته شاهدانه و ۷۰۰ بوته خشخاش کشف شد.

جانشین پلیس مبارزه با مواد مخدر گرگان گفت: در دو ماهه ۹۹ هم ۲۳ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد ۶۸ درصد اتفاق افتاده است.

وی با اشاره به ماده مخدر گل، افزود: ۸۰ درصد مصرف کنندگان این ماده را جوانان بین ۱۵ الی ۲۵ سال تشکیل می دهند.

رضایی تصریح کرد: در سه ماهه ابتدای سال فاز کاشت و داشت گُل بوده و این امر اولویت مقابله ای ما است.

وی تأکید کرد که بذر شاهدانه بدون ممنوعیت در عطاری ها فروخته می شود و توان فرآوری این مخدر در گرگان وجود دارد.