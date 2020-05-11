مجموعه باغ پرندگان اصفهان بازگشایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره ارتباطات رسانهای شهرداری اصفهان، سید رسول هاشمیان اظهار داشت: با رعایت همه پروتکلهای بهداشتی مجموعه باغ پرندگان اصفهان از این پس میزبان گردشگران و بازدیدکنندگان خواهد بود اما استفاده اجباری از ماسک و دستکش برای بازدید کنندگان در باغ پرندگان لازم است و باید جدی گرفته شود.
وی ادامه داد: تأمین اقلام بهداشتی ویژه کارکنان و مسئولان، برخورد با موارد مشکوک به بیماری، حفاظت فردی و فاصلهگذاری در کارکنان و حفاظت فردی گردشگران از جمله مواردی است که در پروتکلهای بهداشتی باغ پرندگان مد نظر گرفته شده است.
مدیر طرح ساماندهی ناژوان با اشاره به الزام رعایت همه مسائل بهداشتی در مراکز گردشگری ناژوان گفت: با توجه به لزوم حفظ سلامت شهروندان از ورود افرادی که مشکوک به بیماری هستند و علائم ابتلاء به بیماری دارند به باغ پرندگان جلوگیری میشود.
وی افزود: با توجه به اینکه شهر اصفهان یکی از مقاصد اصلی گردشگری کشور در تابستان به شمار میرود، انتظار میرود که شهروندان بیش از پیش مسائل و نکات بهداشتی را رعایت کنند.
نظر شما