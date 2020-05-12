به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا احسانی پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران عنوان کرد: طرح بهارانه کتاب از ۲۰ اردیبهشت در استان همدان همزمان با سراسر کشور آغاز شده و تا ۳۰ اردیبهشت ماه ادامه خواهد یافت.

وی ادامه داد: ۱۵ کتاب‌فروشی همدان در طرح بهارانه عضو شده‌اند و در این ایام میزبان علاقمندان به کتاب خواهند بود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان با اشاره به کتاب‌فروشی‌های فعال در طرح بهارانه کتاب ۹۹، یادآور شد: کتاب‌فروشی‌های ایران‌زمین، برگ، دانشجو، دهخدا، شهر کتاب همدان، فروغ، آرین، انصاری، رواق، نارنجی ۱، ۲ و ۳، ناصر خسرو، انتشارات فراگیر هگمتانه و نشر روزاندیش در این طرح مشارکت دارند.

وی با بیان اینکه سقف مجاز خرید برای هر نفر یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال است، اظهار کرد: در این طرح علاقه‌مندان می‌توانند کتاب‌های عمومی، کودک و نوجوان و کتاب‌های دانشگاهی را با ۲۰ درصد تخفیف از کتاب‌فروشی‌های عضو طرح خریداری کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان همچنین گفت: ۷۰۲ نفر از اعضای صندوق اعتباری هنر در استان همدان از پرداخت حق بیمه سه ماهه نخست سال معاف شدند.

احسانی با بیان اینکه پیش از این مقرر شد هنرمندان تحت پوشش صندوق اعتباری هنر از پرداخت حق بیمه ماه‌های فروردین، اردیبهشت و خرداد معاف شوند، اظهار کرد: در استان همدان هزار و ۱۸۲ نفر عضو صندوق اعتباری هنر هستند که از این تعداد ۷۰۲ نفر تحت پوشش بیمه هستند.

وی افزود: ۱۳۲ نفر از اعضای صندوق را روزنامه نگاران، ۶۹۸ نفر را هنرمندان و ۸۴ نفر را نیز نویسندگان تشکیل می‌دهند.

احسانی همچنین تصریح کرد: دیگر اعضای صندوق اعتباری هنر استان شامل ۲۵۵ نفر از فعالان قرآنی و ۱۳ نفر از فعالان کانون‌های مساجد هستند.