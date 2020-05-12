حجت‌الاسلام صفر قربان‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس آخرین نشست قرارگاه پدافند زیستی استان بنا شد، مراسم شب‌های قدر در مصلی‌های نماز جمعه در ۳۶ نقطه استان، مساجد و همچنین دو بقعه از جمله امامزاده محمد عابد (ع) برگزار شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی بیان کرد: برگزاری مراسم شب‌های قدر در مصلی‌ها و مساجد مربوطه منوط به رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی است.

قربان پور در خصوص برگزاری مراسم شب‌های قدر در مصلی شهر اراک گفت: مراسم احیا در این مصلی برگزار خواهد شد و مساجد نیز به تدریج برای این فضا آماده شده و لیست آن اعلام می‌شود.

وی افزود: در شهرستان خنداب وضعیت سفید اعلام شده است و برای اقدامات فرهنگی مساجد مانعی وجود ندارد و در سایر شهرستان‌ها مصلی‌ها برای برگزاری مراسم شب قدر پیش‌بینی شده است.

به گفته مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی، اگر مساجد بزرگ‌تر و محل‌های دیگری برای برگزاری این مراسم مناسب باشد، برای اطلاع عموم مردم مؤمن و روزه‌دار استان مرکزی از طریق رسانه‌های رسمی اعلام می‌شود.

قربان‌پور خاطرنشان کرد: در حال حاضر ظرفیت برای عادی کردن برنامه‌های فرهنگی وجود دارد، اما باید دستورالعمل‌های بهداشت فردی و اجتماعی را حتماً رعایت کرد.