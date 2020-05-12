۳۵ درصد دانش آموزان کبودرآهنگ به شبکه آموزشی «شاد» دسترسی ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت اله مهدوی صبح سه شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش با اشاره به بحران کرونا و تعطیلی مدارس و هم چنین رویکرد آموزش مجازی دانش آموزان، بیان کرد: در ایام شیوع بیماری کرونا آموزش دانش آموزان مدنظر بود و ارائه آموزشهای مجازی به صورت غیر حضوری و در قالب یک شبکه آموزشی به نام «شاد» نقش مهمی در تکمیل فرآیند تحصیل دانش آموزان داشت.
مهدوی همچنین با اشاره به اجرای طرح شاد افزود: متأسفانه بیش از ۴ هزار و ۵۰۰ دانش آموز به علت مشکلات اقتصادی و زیر ساختهای مخابراتی از آموزشهای مجازی این طرح محروم شدهاند که مسئولین مخابراتی در استان همدان و شهرستان باید هرچه سریعتر این مشکلات را برطرف کنند.
مهدوی اظهار کرد: اولویت مدیریت شهرستان در تمام مراحل مبارزه با ویروس کرونا؛ حفظ سلامت عمومی و امنیت مردم بوده و توفیقات خوبی در این راستا صورت گرفته است.
فرماندار کبودرآهنگ با انتقاد از ۲۰ بازمانده از تحصیل امسال در این شهرستان گفت: آموزش و پرورش باید نسبت به بررسی علت ترک تحصیلی دانش آموزان اقدام و زمینه ادامه تحصیل مجدد این دانش آموزان را فراهم کند.
امام جمعه کبودرآهنگ نیز در این نشست گفت: برای برقراری عدالت اجتماعی باید خانوادههایی که قادر به تأمین مقدمات تحصیل فرزندان در فضای مجازی نیستند را شناسایی و با ارائه بستههای آموزشی و آموزش حضوری مربیان و معلمان زمینه تحصیل فرزندان آنها را فراهم کرد تا دانش آموزان از تعلیم و تربیت باز نمانند.
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