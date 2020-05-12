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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۹:۴۸

در تماس با همتای سوئیسی؛

پمپئو به تبادل زندانیان با ایران واکنش نشان داد

پمپئو به تبادل زندانیان با ایران واکنش نشان داد

ظاهراً وزیر خارجه آمریکا در تماس تلفنی با همتای سوئیسی به رایزنی درباره احتمال تبادل زندانیان میان واشنگتن- تهران پرداخته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نشنال، مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا در تماس تلفنی با «ایگنازیو کاسیس» همتای سوئیسی، به موضوع احتمالی تبادل زندانی میان واشنگتن تهران پرداخته است.

این در حالی است که پیشتر، ایران از آمادگی برای مذاکرات بی‌قید و شرط در باب این موضوع خبر داده بود.

به ادعای وزارت خارجه آمریکا، پمپئو از تلاش‌های مستمر و سازنده سوئیس به عنوان حافظ منافع آمریکا در ایران و نیز از بابت همکاری در بازگرداندن شهروندان آمریکایی تشکر کرده است.

اگرچه آمریکا تاکنون رسماً به پیشنهاد ایران پاسخی نداده است، یک مقام آمریکایی که نامی از وی برده نمی‌شود؛ مدعی شده که آزادی زندانیان آمریکایی باید فوری و بدون شرط و شروط باشد.

روزنامه «نیویورک تایمز» نیز هفته گذشته مدعی شده بود تهران-واشنگتن در حال رایزنی برای تبادل «مایکل وایت» عضو سابق نیروی دریایی آمریکا با یک تبعه ایرانی است.

کد مطلب 4923392
مریم خرمایی

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