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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۰:۰۵

در جلسه شورای شهر تهران مطرح شد

بهشت زهرا ۵۰ ساله شد/تأکید بر مطالعات گورستان‌های پایتخت

بهشت زهرا ۵۰ ساله شد/تأکید بر مطالعات گورستان‌های پایتخت

یک عضو شورای اسلامی شهر تهران درخواست کرد گزارشی در خصوص مطالعات انجام شده در خصوص گورستان های پایتخت در صحن شورا ارائه شود و همچنین به وضعیت فعلی بهشت زهرا نیز پرداخته شود.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مسجد جامعی در جلسه علنی روز سه شنبه شورای شهر در تذکری با اشاره به ۵۰ سالگی تأسیس بهشت زهرا گفت: بهشت زهرای کنونی برای ۲۵ سال پیش بینی شده است و در حال حاضر ۲۵ سال از ظرفیت پیش بینی شده آن گذشته است.

وی افزود: فضای سبز بهشت زهرا را سازمان پارک ها انجام داده و در حال حاضر بهشت زهرا یک سرمایه ملی است و نه یک گورستان شهری و محلی.

مسجد جامعی بیان کرد: در بهشت زهرا حرم امام، شهدای انقلاب و دفاع مقدس، شهدای دولت، شهدای مدافع حرم، هنرمندان، نام آوران و غیره خاکسپاری شدند. کتابی در این رابطه منتشر شده که در خصوص هزار چهره شاخص که در این گورستان خاکسپاری شده اند، آمده است. بنابراین در هیچ کجای دنیا گورستانی که چنین چهره های شاخصی در آن دفع باشند، وجود ندارد و باید بیش از گذشته به آن توجه کرد.

وی افزود: باید مطالعات گورستان های دیگر تهران پیگیری شود تا با مشکل مواجه نشویم.

عضو شورای شهر تهران گفت: شهرداری مطالعات گورستان های دیگر پایتخت و وضعیت بهشت زهرا و طرح های آینده برای آن را در شورا ارائه دهد.

محسن هاشمی نیز در رابطه با بهشت زهرا گفت: بهشت زهرا بزرگترین گورستان مشجع دنیا است که سه ایستگاه مترو دارد که باید از لحاظ فرهنگی نیز روی آن کار شود.

هاشمی اضافه کرد: در حال حاضر به گفته مدیرعامل سازمان بهشت زهرا، قبور یک و دو بهشت زهرا خالی است.

کد مطلب 4923399
نورا حسینی

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