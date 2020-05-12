فراگیری علوم الهی انسان را به سمت کمال و سعادت سوق می دهد

حجت الاسلام سید عبدالله هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فضائل فراگیری علم و دانش از منظر اسلام و قرآن، از مردم برای شرکت در دهمین دوره جشنواره کتابخوانی رضوی دعوت کرد و اظهار کرد: در آیه ۱۱۴ سوره مبارک طه آمده که علم را باید از عالم حقیقی یعنی همان قرآن مجید فرا گرفت.

وی با بیان اینکه یافتن هر علمی سودمند نیست و در این مسیر باید از علمی که سودمند نبوده و به ضرر و زیان انسان به خداوند متعال پناه ببریم، افزود: علوم الهی، علمی سراسر نور و منفعت بوده که انسان را به کمال و سعادت می‌رساند این علم برگرفته از قرآن است.

امام جمعه شفت با اشاره به بی نهایت بودن علم، گفت: آنچه در تعالیم دینی به ما آموختند این است که انسان باید تا لحظه آخر زندگی مادی خود در فراگیری علم سودمند بکوشد و تلاش کند.

حجت الاسلام هاشمی افزون طلبی در کمالات را از دیگر برکات فراگیری علم سودمند عنوان و بیان کرد: هر آنقدر که افزون طلبی در امور مادی زشت بوده و مورد مزمت و نکوهش قرار گرفته، به دست آوردن کمالات بیشتر ارزشمند دانسته و انسان هرچقدر معرفت، علم و معنویت به دست آورد باز باید تلاش بیشتری در این مسیر انجام دهد.

وی با اشاره به اینکه افزایش ظرفیت عقلی انسان همراه با رشد علمی لازم و ضروری است، ادامه داد: علم نباید برای انسان حجاب آور شود و مانع دید انسان نسبت به پروردگار شود که اگر اینگونه شد تکبر وی را به نیستی و نابودی خواهد کشاند.

گفتنی است؛ دهمین دوره جشنواره کتابخوانی رضوی در سه بخش «فردی»، «گروهی» و «خانوادگی» با معرفی ۱۲ عنوان کتاب از فروردین ماه سال جاری آغاز و تا ۹ خردادماه ادامه خواهد داشت. علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در این رویداد مهم کتابخوانی می‌توانند به سامانه الکترونیک این جشنواره کتابخوانی به نشانی «www.samakpl.ir» و یا «www.razavi.iranpl.ir» مراجعه کنند.