برگزاری بیش از هزار منبر و سخنرانی در فضای مجازی

حجتالاسلام قاسم جعفرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، ویژه برنامههای ماه رمضان در بستر فضای مجازی و رسانه را، دارای قابلیت و گستردگی بالا عنوان کرد و افزود: گستردگی فضای ارتباطی مدرن در جامعه امروزی و اثرگذاری کلان آن از حیث شکلی و محتوایی، باعث شده تا اهمیت مسأله رسانه در نشر و بازتاب شعائر ارزشی و نوع انعکاس آن در تبلیغ فراگیر مبانی دینی با عنایت به عمق اثرگذاری گسترده به روشنی نشان داده شود.
وی استفاده از ظرفیت رسانه و فضای مجازی را از اولویتهای اساسی در برنامههای ماه رمضان امسال عنوان کرده و اظهار داشت: در شرایط کنونی و با توجه به ضرورت رعایت پروتکلهای بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در مبارزه با شیوع ویروس کرونا، برنامههای تبلیغی ماه رمضان بدون حضور جمعیت اجرا و ضبط شده و برای استفاده عموم مردم از رسانههای جمعی و فضای مجازی پخش میشود.
مدیر کل تبلیغات اسلامی استان اردبیل از اجرای منبر مجازی توسط روحانیون و مبلغان استان اردبیل در ماه رمضان خبر داد و افزود: امسال تا لیالی قدر برنامه فرهنگی و تبلیغی اعزام مبلغ و مبلغه ویژه ماه رمضان در قالب فضای مجازی صورت گرفته است.
حجتالاسلام جعفرزاده تصریح کرد: روحانیون و مبلغان در مساجد بدون حضور مردم و یا منازل و یا در استودیوهای مجازی در ادارات تبلیغات اسلامی در سطح شهرستانهای استان سخنرانی کردهاند و این سخنرانیها در فضای مجازی برای استفاده عموم بارگذاری میشود.
او افزود: بخشی از آنها از رسانههای جمعی از جمله شبکه استانی صدا و سیما پخش میشود که در مجموع بیش از ۱۰۰۰ منبر و سخنرانی مذهبی در فضای مجازی تا پایان ماه رمضان در استان اردبیل اجرا میشود.
مدیر کل تبلیغات اسلامی استان اردبیل با اشاره به موافقت وزارت بهداشت با برگزاری مراسمات لیالی قدر در مساجد عنوان کردند که با توجه به درخواست عموم مؤمنین و موافقت وزارت بهداشت با بازگشایی مساجد در شبهای قدر از عموم مردم و مؤمنین درخواست کردند جهت برگزاری مراسم شبهای قدر مؤمنین مساجد را از حیث بهداشتی با ضدعفونی کردن مجدد همه مساجد مهیای برگزاری این مراسم کنند.
حجتالاسلام جعفرزاده گفت: با رعایت همه موازین و دستورالعملهای بهداشتی از جمله کوتاه برگزار شدن مراسم و حضور در مسجد، رعایت جدی فاصلهگذاری اجتماعی، عدم حضور افراد سالخورده و بیمار و مشکوک به بیماری و همچنین زدن ماسک، ضد عفونی کردن دست و پوشیدن دستکش و استفاده از مهر و جانماز و چادر شخصی برای بانوان در مساجد حضور داشته باشند.
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