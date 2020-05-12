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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۰:۰۹

آخرین وضعیت ترافیکی و جوی جاده های کشور اعلام شد

ترافیک سنگین در آزادراه قزوین-کرج/ بارش باران در محورهای ۶ استان

ترافیک سنگین در آزادراه قزوین-کرج/ بارش باران در محورهای ۶ استان

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور ناجا گفت: در آزادراه قزوین- کرج در محدوده مهرشهر و حد فاصل ساسانی تا پل فردیس شاهد ترافیک سنگین هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نادر رحمانی با اشاره به آخرین وضعیت محورهای شمالی گفت: شاهد تردد روان در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه و آزادراه تهران - شمال و رشت - قزوین هستیم.

به گفته وی محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه و رشت - قزوین شاهد بارش و آزاد راه تهران - شمال فاقد هر گونه مداخلات جوی هستند.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور ناجا گفت: در آزادراه قزوین- کرج در محدوده مهرشهر و حد فاصل ساسانی تا پل فردیس شاهد ترافیک سنگین هستیم.

وی با اشاره به آخرین وضعیت جوی محورهای مواصلاتی اظهار داشت: در برخی از محورهای استان‌های اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان رضوی و خراسان شمالی شاهد بارش باران هستیم.

کد مطلب 4923422

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