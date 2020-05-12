به گزارش خبرنگار مهر، محمد قاسمی سرپرست مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس، گزارشی درباره اقدامات این مرکز برای «جهش تولید» ارائه کرد.
وی گفت: سازمان برنامه و بودجه کارگروهی ویژه برای تحقق شعار سال تشکیل داده بود که بنده به صورت مستمر در آن جلسات شرکت کردم و مجموعهای از برنامههای دستگاههای مختلف برای جهش تولید اولویت بندی شد.
سرپرست مرکز پژوهشهای مجلس متذکر شد: همچنین کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی جلسات متعددی تشکیل داد که در آن جلسات مجموعهای از پیشنهادات برای تحقق شعار سال بررسی شد و گزارشی در این زمینه تهیه شده است که هفته آینده تقدیم مجلس شورای اسلامی میشود.
قاسمی تصریح کرد: ما دائماً در این دو دهه اخیر شعار حمایت از تولید دادهایم و باید مشخص شود که این مساله به چه نتایجی رسیده است.
وی افزود: البته کسی منکر دستاوردهایی که در این زمینه به ویژه تقویت زیرساختها شده است، نیست اما باید الزامات و روش مطلوب حمایت از تولید نیز مورد توجه قرار گیرد.
سرپرست مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به اینکه تجربه کشورهایی چون چین، ژاپن و آلمان در حمایت از تولید مورد بررسی ما قرار گرفته است اظهار داشت: در همه این کشورها دولت در فرآیند صنعتی شدن و علمی شدن تولید نقش داشته است و از سوی دیگر در همه این کشورها برای دستیابی به اهداف مذکور حمایتهای مالی و تعرفهای در دستور کار قرار گرفته است.
قاسمی بیان کرد: همچنین فرهنگ تولید و سرمایه گذاری تقویت شده و در مقابل محدودیتهای فراوانی برای فعالیتهایی که منجر به رانت جویی میشود، در دستور کار قرار گرفته است که باید ما این تجربهها را از کشورهایی که در عرصه تولید داخلی موفق بودهاند مورد توجه قرار دهیم.
وی افزود: ما وضعیت حمایت از تولید داخلی را بررسی کردهایم و در حمایتهای ما عمدتاً چنین معیارهایی که در کشورهای مذکور مدنظر قرار گرفته رعایت نشده است و علیرغم اینکه کشور ما میلیاردها تومان صرف حمایت از تولید کرده است اما ساختار صنعتی و تولیدی کشور ما هنوز کهنه و قدیمی است و باید این رویه تغییر کند.
سرپرست مرکز پژوهشهای مجلس با بیان اینکه کیفیت محصولات تولیدی ما بعضاً خوب نیست، گفت: در ذهن سیاستگذاران ایرانی باورهای نادرستی برای حمایت از تولید شکل گرفته که باید این باورهای غلط تغییر کند که یکی از این باورهای اشتباه آن است که این افراد تصور میکنند که تولید به معنای پول پاشی و تصویب قوانین متعدد است اما با این اقدامات نمیتوان گامی در جهت حمایت از تولید برداشت.
قاسمی تصریح کرد: هنوز اجماع نسبی درباره مسیر توسعه کشور ایجاد نشده است و به دلیل این نقیصه هنوز مسیر توسعهای وجود ندارد. به همین جهت در عمل تمام اقدامات پراکنده است و ما نمیدانیم از چه تولیدی حمایت کنیم.
وی تاکید کرد: سیاستگذاران ایرانی فکر میکنند اگر با فساد مبارزه کنند، سرمایهها فرار میکنند و بر این باور هستند که ما باید حدی را برای اشباع بازار در نظر گیریم.
سرپرست مرکز پژوهشهای مجلس اظهار داشت: تهیه راهبرد توسعه صنعتی و تولیدی کشور و بهبود محیط کسب و کار اهمیت زیادی دارد. از سوی دیگر باید مانع توزیع رانت، پولپاشی و تنفس مصنوعی دادن به تولید شد.
قاسمی تصریح کرد: مرکز پژوهشهای مجلس ۸ اقدام را تهیه کرده که اگر به آنها توجه شود شعار سال محقق می شود.
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