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۵ خرداد ۱۳۸۶، ۱۲:۰۲

کاسترو از سیاستهای بوش در عراق انتقاد کرد

رهبر کوبا با انتشار بیانیه ای، سیاستهای رئیس جمهوری آمریکا در قبال عراق را به باد انتقاد گرفت و بر ضرورت خروج نظامیان آمریکایی از عراق تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس،"فیدل کاسترو" در ادامه بیانیه 4 صفحه ای خود آورده است : جنگ عراق در کنار هزینه میلیاردی برای آمریکا، ویرانی بیشتر را برای عراق به همراه داشت .

وی با انتقاد از عملکرد دولت "جرج بوش" در عراق افزود : بوش شخص ویرانگری است که آشفتگی را برای عراق به ارمغان آورد .

رهبر کوبا با بیان اینکه "باید با دقت بیشتری به چهره پلید بوش نگریست"، خاطر نشان کرد : بحران عراق به این زودی ها پایان نمی یابد .

کاسترو در ادامه تصریح کرد : آمریکا باید شرایط انتقال قدرت بیشتر به مردم عراق را فراهم کند .

کد مطلب 492345

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