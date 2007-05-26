کاسترو از سیاستهای بوش در عراق انتقاد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس،"فیدل کاسترو" در ادامه بیانیه 4 صفحه ای خود آورده است : جنگ عراق در کنار هزینه میلیاردی برای آمریکا، ویرانی بیشتر را برای عراق به همراه داشت .
وی با انتقاد از عملکرد دولت "جرج بوش" در عراق افزود : بوش شخص ویرانگری است که آشفتگی را برای عراق به ارمغان آورد .
رهبر کوبا با بیان اینکه "باید با دقت بیشتری به چهره پلید بوش نگریست"، خاطر نشان کرد : بحران عراق به این زودی ها پایان نمی یابد .
کاسترو در ادامه تصریح کرد : آمریکا باید شرایط انتقال قدرت بیشتر به مردم عراق را فراهم کند .
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