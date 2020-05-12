تونس طرح تروریستی در غرب این کشور را خنثی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، وزارت کشور تونس طی بیانیه‌ای اعلام کرد که یک طرح تروریستی در محور غربی این کشور را خنثی کرده است.

بر اساس این گزارش، این وزارتخانه اعلام کرد: نیروهای امنیتی یکی از مخفیگاه‌های تروریست‌های تکفیری در منطقه القصرین را کشف کردند.

وزارت کشور تونس تأکید کرده است: در مخفیگاه مذکور تجهیزات فراوانی برای ساخت مواد منفجره کشف شد.

این وزارتخانه اعلام کرده است: طرح و برنامه تروریست‌ها این بود که از طریق تجهیزات موجود در مخفیگاهِ کشف شده نیروهای امنیتی را در ماه مبارک رمضان هدف قرار دهند.