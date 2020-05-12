  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۰:۲۹

در عملیات نیروهای امنیتی؛

تونس طرح تروریستی در غرب این کشور را خنثی کرد

تونس طرح تروریستی در غرب این کشور را خنثی کرد

وزارت کشور تونس با صدور بیانیه ای از خنثی‌سازی یک طرح تروریستی در محور غربی این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، وزارت کشور تونس طی بیانیه‌ای اعلام کرد که یک طرح تروریستی در محور غربی این کشور را خنثی کرده است.

بر اساس این گزارش، این وزارتخانه اعلام کرد: نیروهای امنیتی یکی از مخفیگاه‌های تروریست‌های تکفیری در منطقه القصرین را کشف کردند.

وزارت کشور تونس تأکید کرده است: در مخفیگاه مذکور تجهیزات فراوانی برای ساخت مواد منفجره کشف شد.

این وزارتخانه اعلام کرده است: طرح و برنامه تروریست‌ها این بود که از طریق تجهیزات موجود در مخفیگاهِ کشف شده نیروهای امنیتی را در ماه مبارک رمضان هدف قرار دهند.

کد مطلب 4923452

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها