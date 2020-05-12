منطقه ۲۱ تهران در کاهش تلفات تصادفات پیشی گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین رحیمی فرمانده انتظامی پایتخت صبح امروز در کمیسیون بررسی تصادفات پلیس راهور فاتب ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات روزه داران، یکی از اهداف والا و مهم پلیس راهور فاتب را، کاهش تصادفات و تلفات انسانی در رانندگی دانست و از تلاش شبانه روزی همکاران خود در حوزه پلیس راهور تهران بزرگ قدردانی کرد.

وی در ادامه، منطقه ۲۱ را به عنوان رتبه اول با ۱۳ نفر کاهش، مناطق ۲۰ و ۲۷ را با ۱۱ نفر کاهش و منطقه ۲۶ را با ۹ نفر کاهش تلفات به عنوان رتبه‌های اول تا سوم معرفی کرد.

همچنین در این جلسه، دیگر رؤسای مناطق پلیس راهور فاتب، با توجه به اینکه در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ به میزان ۶۱ نفر که معادل ۹٪ کاهش تلفات انسانی و کاهش تصادفات داشته اند را نیز مورد تفقد قرار داد و با اهدای لوح از زحمات آنان قدردانی کرد.

سردار رحیمی در ادامه با تاکید بر اهمیت انضباط بخشی اجتماعی و ترافیکی، ارتقا مهارت کارکنان، اجرای دقیق و مقتدرانه قانون، تسهیل عبور و مرور، کاهش حوادث و سوانح رانندگی و کاهش تلفات انسانی، خواستار تلاش مجدانه و سعی و کوشش بیشتر کارکنان پلیس راهور فاتب در خصوص کاهش تلفات و تصادفات شد.

گفتنی است در ابتدای این جلسه نیز سردار محمدرضا مهماندار رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گزارشی از اقدامات، فعالیت‌ها در حوزه کاهش تصادفات و همچنین میزان حضور حداکثری کارکنان پلیس راهور فاتب در ایام شیوع بیماری کرونا ارائه کرد.