۱۵۰۰ خانوار تحت پوشش کمیته امداد گلستان در سال ۹۹خانه دار می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی بابایی پیش از ظهر سه شنبه در رزمایش همدلی برای ایران همدل، اظهارکرد: سال ۹۸ در گلستان با سیل شروع و با ویروس کرونا مختومه شد.

وی افزود: از مجموع هفت هزار و ۵۰۰ واحد خسارت دیده در سیل استان، دو هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی متعلق به مددجویان کمیته امداد بود که با همت بنیاد مسکن و استاندار، تا پایان سال بیش از دو هزار واحد به بهره برداری رسید.

بابایی ادامه داد: سایر واحدها هم به دلیل شیوع کرونا اندکی با تأخیر اجرا شده و بنا داریم تا پایان خرداد بقیه واحدها را به بهره برداری برسانیم.

وی گفت: خانواده های زیادی متحمل خسارت سیل شد و طی این مدت چهار هزار و ۵۰۰ خانوار کمیته امداد لوازم خانگی دریافت کردند.

بابایی اضافه کرد: در بهمن ماه، با سفر رئیس سازمان برنامه و بودجه به استان، سهمیه سه هزار واحد مسکن محرومان جذب شد که از این تعداد هزار و ۵۰۰ واحد متعلق به مددجویان کمیته امداد است.

وی تصریح کرد: در سنوات گذشته ماکزیمم احداث مسکن برای مددجویان در سال ۳۰۰ الی ۴۰۰ واحد بود که با پیگیری های انجام شده در سال گذشته دو هزار و ۵۰۰ واحد در سیل و امسال هم هزار و ۵۰۰ واحد اضافه شد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی گلستان (ره) با اشاره به شیوع کرونا، بیان کرد: کمیته امداد هم در دو مقوله بهداشتی و معیشتی ورود پیدا کرد و طی سه مرحله ۳۵ هزار بسته معیشتی توزیع شد.

وی گفت: در اسفندماه ۹۸، سه هزار و ۵۰۰ خانوار متأثر از کرونا شناسایی شده و آن ها را تحت پوشش قرار دادیم.

بابایی تصریح کرد: بعد از فرمایش رهبری طرح مواسات شروع شد و براساس وظیفه ذاتی این نهاد، در سه مقوله سبد کالا، اطعام و طرح اکرام فعالیت کردیم.

وی توضیح داد که از ۷۸ هزار خانوار تحت پوشش، ۲۷ هزار خانوار از سبد کالا بهره مند شدند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی گلستان (ره) گفت: امروز هم ۲۰ هزار سبد کالا تهیه شده که ادارات شهرستان ها با تعامل با سایر ارگان ها آن را افزایش خواهند داد تا بتوانیم همه مددجویان را از این بسته ها بهره مند کنیم.

بابایی تصریح کرد: بیش از ۹ هزار فرزند یتیم و محسنین در استان وجود دارد که با ۲۰ هزار حامی حمایت می شوند و امسال، تاکنون بیش از ۴۰۰ حامی جذب شده و در شب ها قدر هم انتظار داریم که خیران ورود کنند.

طبق گفته وی بیش از ۷۸ هزار خانوار تحت پوشش کمیته امداد بوده که بیش از ۵۰ درصد آن ها سالمند و یا بیمار صعب العلاج هستند.