به گزارش خبرنگار مهر، کامران منزوی در خصوص آخرین وضعیت استعفای خود از هیات مدیره باشگاه استقلال تهران گفت: امیدوارم با توجه به فعل و انفعالات اخیر، وضعیت حقوقی باشگاه روشن شود و با این تصمیم بنده نیز موافقت صورت بگیرد. طبق قوانین موجود، فعلاً عضو هیات مدیره هستم اما روی تصمیم خودم همچنان اصرار دارم.

وی درباره تعطیلی رقابت های لیگ برتر فوتبال که همچنان به دلیل شیوع ویروس کرونا ادامه دارد اظهار داشت: من آرزو می کنم هرچه زودتر فوتبال شروع شود در غیر اینصورت باید به جنگ های قدیمی توجه کرد و پای آنها را وسط کشید.

عضو هیات مدیره باشگاه استقلال تهران تاکید کرد: حتماً گزارش مجلس را درباره وضعیت دو باشگاه پرسپولیس و استقلال دیده اید. صراحتاً اعلام کرده اند که ساختار ندارند. وقتی هر مدیری به این دو باشگاه می آید نمی تواند خیلی زود به مشکلات چیره شود. هیچیک از مدیران، در دو دهه اخیر کم تجربه نبودند اما همگی به مشکل خوردند چون ساختار و نظام مشخصی وجود ندارد.

وی ادامه داد: همین پریروز رای آمده است که صورت های مالی ما دو میلیارد و دویست میلیون تومان بوده است اما به دادگاه رفته و نامه رسید که به ۹ میلیارد تومان رسیده است.

منزوی درباره اظهار نظر خود در خصوص دستمزد مدیرعامل اسبق استقلال تهران تصریح کرد: من از آقای فتحی بابت نقل قولی که از من شد عذر می خواهم. با شهامت عذرخواهی می کنم. برداشت مناسبی از صحبت های من نشد. حرف من این بود که چرا باید نامه هایی که می نویسم رسانه ای شود. معنی این کار شفافیت نیست. دستمزد حقوقی مدیرعامل که نباید چالش شود. هیچیک از نکات گزارش مجلس درباره استقلال و پرسپولیس خلاف واقع نیست.

وی درباره تعیین تکلیف همکاری این باشگاه با حامی مالی خود تاکید کرد: بالاترین مرجع برای امضای قرارداد، مدیرعامل است. شرط امضای قرارداد تجاری جدید، فسخ قرارداد با حامی مالی قبلی صورت بگیرد و مصوبه هیات مدیره برای فسخ نیز وجود داشته باشد.

منزوی درباره شکایت اسپانسر از استقلال اذعان داشت: دقیقاً من به این موضوع اشاره کردم که به اندازه کافی پرونده داریم و دیگر پرونده جدید در دادگاه تشکیل ندهیم. باید مسالمت آمیز فسخ قرارداد صورت می گرفت.

منزوی در گفتگو با رادیو تهران، بار دیگر به گزارش مجلس شورای اسلامی درباره دو باشگاه استقلال و پرسپولیس اشاره کرد و گفت: این موضوع بر اساس قانون بوده و مشکلی هم ندارد اما عرف هم داریم که جامعه آن را تعیین می کند. نمی توان برای گرفتن دفاع راست، آگهی استخدام در روزنامه زد. هر کدام از این تصمیمات، وضعیت خاص خودش را دارد. مردم از مدیرعامل توقع دارند که فلان بازیکن را بگیرند. هیجان زیادی در نقل و انتقالات از سوی هوادار وجود دارد.

وی درباره عدم اتحاد در هیات مدیره استقلال گفت: اختلاف نظر وجود ندارد اما اتفاق نظر هم نیست. در گزارش تحقیق و تفحص به بند اختیارات مدیرعامل و هیات مدیره نیز اشاره شفاف شده است. اعضای هیات مدیره جدید هستند و این مشکلات را حل می کنند. مضاف بر اینکه آقای سعادتمند با جان و دل در حال تلاش است تا مشکلات را برطرف کند.

منزوی درباره منع ورود بازیکن و مربی خارجی تصریح کرد: مدیریت بر اساس بودجه عملیاتی هزینه ها را یادداشت می کند اما برخی هزینه ها هستند که غیر قابل انکار است. من با توجه به شرایط اقتصادی فعلی با چنین منعی موافق هستم. کمتر بازیکنی مثل دیاباته و میلیچ به فوتبال ایران می اید.

وی درباره احتمال فسخ قرارداد دیاباته تا دو روز دیگر به دلیل عدم دریافت طلب خود تصریح کرد: من از امور اجرایی خبری ندارم. درباره دیاباته چیز بیشتری نمی دانم. بخشی از مطالبات او را واریز کرده اند و بخش دیگر هم در حال انجام است. بعید می دانم دیاباته چنین بازیکنی باشد که مشکل بیافریند چون او خوش اخلاق و متعهد است.

عضو هیات مدیره باشگاه استقلال درباره ادعای باشگاه پرسپولیس مبنی بر اعلام قهرمانی این تیم در صورت عدم برگزاری بازی های لیگ برتر گفت: با قهرمان شدن یا نشدن پرسپولیس کاری ندارم. من چند نکته دارم. از کارشناسان بدنسازی بپرسید وقتی تیمها سه ماه تمرین نکرده اند چقدر وقت دارند که خودشان را آماده کنند. مگر استقلال و پرسپولیس قهرمانی کم دارند که بخواهیم به این لیگ توجه کنیم. باید ببینیم لیگ فصل آینده را چه زمانی می خواهند آغاز کنند. الزاماً اینگونه نیست که یک تیم ۹ هفته باقیمانده ببرد و شکست نخورد تا به قهرمانی برسد.